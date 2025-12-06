Las 'Guerreras' de Elba Álvarez pierden ante el coanfitrión y quedan eliminadas del Mundial de balonmano

La selección española femenina de balonmano. con la zamorana Elba Álvarez en sus filas, ha perdido este sábado por 25-29 ante el combinado de Alemania en su tercer y último partido de la Ronda Principal del Campeonato del Mundo, quedándose fuera de los cuartos de final y sin haber aprovechado la victoria de Montenegro por 33-17 contra Serbia.

En el Westfalenhalle de Dortmund, las 'Guerreras' conocían el positivo resultado del 'derbi' exyugoslavo cuando saltaron a la cancha. Pero enfrente estaba el coanfitrión de este Mundial, un equipo muy sólido en defensa y que así lo demostró desde el inicio, sin especular pese a su liderato ya asegurado en el Grupo 2 de esta Main Round.

Ese desempeño atrás se tradujo arriba en goles de Antje Döll, con un 7 metros incluido para el 1-3. Respondió Maddi Bengoetxea metiendo otro después de un amago de pase hacia el extremo, pero el conjunto entrenado por Markus Gaugisch se puso 2-5 y su homólogo Ambros Martín pidió tiempo muerto con el objetivo de frenar la dinámica y hacer sustituciones.

Entonces apareció Paula Arcos por primera vez en zona de ataque y de inmediato forzó un 7 metros que transformó Alicia Fernández para cortar la sequía goleador de España. No obstante, ni Elba Álvarez en la parte central ni Ona Vegué en el extremo izquierdo encontraban huecos entre la zaga rival; para colmo, la guardameta Katharina Filter estaba entonada.

En el lado opuesto del campo, Lucía Prades no hacía ninguna parada y solo dos tiros al poste evitó males mayores, si bien Alemania ya había cogido gran nivel con goles de Nieke Kühne. Transcurridos 24:32, y con 6-12 en el marcador, fue Gaugisch quien pidió tiempo muerto y de forma paradójica eso sentó mejor al ánimo de las 'Guerreras'.

Firmaron un 4-0 de regreso y hubo relevo en la portería. Así, Nicole Morales efectuó pronto un paradón con su brazo derecho y las anfitrionas solo pudieron quebrar ese parcial español mediante un 7 metros, marcado por Döll para cerrar la primera mitad en 10-13. Sin embargo, el descanso sirvió a las germanas para recomponerse y lograron un parcial de 0-3.

Emily Vogel, Voila Leuchter y Lisa Antl ampliaron sus cuentas de cara a puerta en ausencia de su capitana, una Döll con dos exclusiones a su espaldas. Especialmente con disparos de media distancia hacían daño las anfitrionas, mientras que Danila So Delgado con ataques en transición era la única en España que veía las redes contrarias con facilidad.

También Morales mostró intuición para hacer un par de intervenciones, pero una diana de Vogel al regreso de un tiempo muerto y luego otra de Alexia Hauf, ambas por el palo corto desde el lateral izquierdo, dejaron claro que el equipo teutón (16-24) seguía a lo suyo. Lyndie Tchaptchet marcó un doblete seguido, pero las pérdidas eran una losa pesada.

Más y más goles de So Delgado no eran suficientes para recuperar el terreno perdido, pues Filter paraba todo lo demás y Vogel igualmente era un martillo pilón en el ataque local. Dos dianas de Annika Lott, usando la cadera para sendos lanzamientos, fueron la sentencia del triunfo de Alemania y certificaron la derrota, con eliminación, de las 'Guerreras'.