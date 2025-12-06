Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera RFEF

El Villaralbo retoma la liga ante un rival directo en la clasificación de Tercera RFEF: Choque contra Júpiter Leonés en Los Barreros

Los zamoranos, dispuestos a ampliar su buena racha de resultados ante su público

La defensa del CD Villaralbo despeja el cuero en un partido anterior.

La defensa del CD Villaralbo despeja el cuero en un partido anterior. / Jose Luis Fernández

Carlos Toyos

Zamora

El CD Villaralbo regresa esta tarde a la acción dentro de la Tercera RFEF con un partido importante frente a un rival directo en la clasificación. Una contienda con el campo de Los Barreros como escenario y que medira a los azulones con el Júpiter Leonés, filial de la Cultural y Deportiva Leonesa, a partir de las 16.00 horas.

Rumbo enderezado

Tras un mal arranque liguero, el CD Villaralbo saldó el mes de noviembre sin conocer la derrota y eso le aupó a la duodécima plaza. Dos victorias y dos empates han dado otro aire al equipo de Oji, especialmente en el apartado anímico.

Once inicial del CD Villaralbo

Once inicial del CD Villaralbo / cedida

Se necesita más

Sin embargo, los ocho puntos que obtuvo no le otorgan suficiente margen con los puestos de descenso. Motivo por el que, tras el parón por la Copa UEFA, los azulones quieren la victoria ante Júpiter Leonés. Un oponente que llega en una situación similar al encuentro.

El filial leonés, en la misma situación

El filial leonés es 14º en la tabla y cuenta con solo un punto menos que el CD Villaralbo. Además, al igual que los zamoranos, se fue al descanso puntuando. Eso sí, sumando dos empates consecutivos que de poco le vale a un equipo con pretensiones más elevadas que la permanencia.

Toca ser eficaz en las áreas

Ante este escenario, el CD Villaralbo quiere seguir hurgando en la herida de los culturalistas, apelando a una firme defensa ya la eficacia en las áreas como armas para seguir escalando puestos y encarar las Navidades con cierto margen de ventaja sobre la zona de peligro.

TEMAS

