El CD Villaralbo se queda a medias frente al Júpiter Leonés

El CD Villaralbo pudo mantener su dinámica positiva ante un rival directo como es el Júpiter Leonés, aunque el botín fue mínimo. Los azulones se tuvieron que conformar con el empate en un encuentro en el que fueron de menos a más y en el que la pólvora mojada les jugó una mala pasada.

Tras el descanso de la semana anterior, el equipo de Oji regresaba a Los Barreros dispuesto a seguir su línea ascendente para continuar abriendo hueco con el descenso. Con esa intención arrancaron, aunque lo cierto es que en la primera parte no lograron imponer su ritmo. Afortunadamente la defensa y Miguel bajo palos cumplieron ante un rival que tampoco apretó demasiado.

En el segundo tiempo el juego del equipo villaralbino mejoró. Los locales sumaron metros y ejercieron una buena presión sobre la portería rival, y su juego mejoró todavía más con la entrada de Buba, que se dedicó a poner buenos balones desde el extremo que, lamentablemente, se pasearon por el punto de penalti sin encontrar rematador. La desesperación aparecía en el cuadro azulón que no lograba ese último disparo, y todo parecía abocado al 0-0 con el que concluyó el choque.

Un punto para seguir sumando pero que sabe a poco en el cuadro dirigido por Oji, que la semana que viene visitará a un siempre complicado Guijuelo que pondrá a prueba su mejoría. n