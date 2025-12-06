Hestia Menorca - Caja Rural CB Zamora : Vuelta al ruedo ante un aspirante herido

Con la ventana FIBA ya superada, la Primera FEB regresa a escena este fin de semana ofreciendo un atractivo e interesante encuentro en suelo insular para el Caja Rural CB Zamora, que "vuelve al ruedo" para lidiar con un "miura" hasta ahora dormido; con un Hestia Menorca herido por el inicio liguero y ansioso por iniciar su recuperación ante los zamoranos.

Partido trampa que no engaña a nadie

La contienda, prevista para las 19.30 horas, podría tildarse de "trampa" para el equipo de Saulo Hernández si la afición solo atendiera a los números del oponente.

Sin embargo, las cifras de Hestia Menorca "engañan" a pocos cuando se añaden letras a la ecuación. Concretamente, las de los nombres de un plantel configurado para cotas más altas que la duodécima plaza que ocupan los insulares.

Los números baleares no hacen justicia

De ello avisaba ya el técnico zamorano días atrás, argumentando que de las cinco derrotas sufridas por Hestia Menorca, quizá solo una era inesperada, ya que su calendario le ha llevado a medir fuerzas con varios candidatos al ascenso.

De hecho, Saulo Hernández no dudó en señalar que la plantilla de su oponente esta tarde está "solo un peldaño por detrás de la de los cuatro favoritos". Un plantel que, además, es todavía más fuerte de lo que ya era en verano.

Refuerzos de Hestia Menorca

Las derrotas al inicio de competición han llevado al Hestia Menorca a mover ficha en el mercado. Así, al ya sobresaliente roster con el que contaba en el que destacaban Spencer Littleson, Adam Sola o Pol Figueras (a quienes conoce bien la afición zamorana) se han sumado nuevos actores: el exACB McFadden, Zurbriggen o un Nacho Rosa que acude para cubrir la baja de Fynn Schott.

Un rival duro en casa

Si a estas estrellas se suman jugadores como Arteaga o el exazulón Pol Molins, no cabe duda que Hestia Menorca es un rival duro de batir. Más en su casa, donde quiere empezar a hacerse fuerte para escalar posiciones en la tabla clasificatoria.

Dispuestos a luchar

A pesar del potencial balear, el Caja Rural CB Zamora no descarta la victoria. Ni mucho menos. Sabe que su rival cuenta con más presión y que debe tener tiempo para ensamblar todas las piezas en ese nuevo puzzle que ha compuesto.

Sin embargo, los zamoranos acuden a la cita lejos de estar en su mejor momento.

Días complicados

Las dos victorias previas al parón ya son pasado y, durante el descanso, si bien el Caja Rural CB Zamora ha recuperado a Joey Van Zegeren para la causa, tanto Roberts como Round siguen sin estar al 100%.

Además, el grupo no ha podido entrenar con Kristensen y Thrastarson, ambos con el tiempo justo para recuperarse tras el paso por sus selecciones. La marcha de Brito ha complicado un poco más el día a día azul.

Optimismo de Saulo Hernández

Pese a todo ello, Saulo Hernández se mostraba optimista antes del envite. Confía en la entrega de sus hombres, aunque las circunstancias no sean las más adecuadas.

No en vano, en deporte, el compromiso cuenta tanto como la calidad.