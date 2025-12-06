El Caja Rural CB Zamora sucumbe ante Hestia Menorca y ve cortada su buena racha

La racha de dos victorias consecutivas del Caja Rural Zamora se vio cortada de forma abrupta en Maó, donde los de Saulo Hernández cayeron de forma abultada ante un Hestia Menorca de cuyo potencial ya advertía el técnico zamorano en la previa del partido y que, tras un inicio liguero por debajo de sus expectativas, apunta hacia arriba con la llegada de refuerzos con bagaje ACB. Los isleños arrancaron con un 10-1 que obligó al Zamora a ir a remolque desde muy pronto, con los bajos porcentajes en tiros de campo (el pírrico 3 de 13 en triples fue un lastre) impidiendo un acercamiento que hiciera cuanto menos más sufrido un triunfo local que acabó resultando muy plácido. Josep Peris y Omar Lo, con 14 y 13 puntos, fueron los máximos anotadores del Zamora, pero los hombres del partido estuvieron en las filas locales, un Víctor Arteaga imperial con 22 puntos y un Thad McFadden que aportó 15 con cuatro triples.

Llegaban al partido menorquines y zamoranos con idéntico balance en sus roles como local y visitante, dos victorias y dos triunfos para los de Javi Zamora en casa y otros tantos para los de Saulo Hernández lejos del Ángel Nieto. Pero en el cómputo global, las dos victorias menos de Hestia Menorca respecto a Caja Rural Zamora empujaron a los de Bintaufa a una salida explosiva que los llevó hasta un elocuente 10-1 antes que Josep Peris anotara la primera canasta en juego del equipo zamorano ya cruzando el ecuador del primer cuarto.

Subió el ritmo anotador a partir de ahí, con ambos equipos intercambiando canastas cuando no firmando pequeños parciales de los que sacaron solo ligero provecho los de Saulo Hernández. Pudieron recortar la diferencia inicial, pero dominar el rebote con el gigante Jonas Paukstè no estuvo acompañado de buenos porcentajes en tiros de campo y el primer cuarto se cerró con el Hestia Menorca seis arriba, o lo que es lo mismo, la diferencia entre los dos triples que convirtieron los locales sin que los visitantes se estrenaran en este capítulo.

Llegó el primer triple del Zamora nada más empezar el segundo cuarto de la mano de Josep Peris, pero para nada fue un cambio de acierto radical desde la línea de 6’75 porqué sería el único que anotarían los de Saulo Hernández antes del descanso. No fueros muy distintos los segundos diez minutos a los primeros, tanto fue así que el resultado del parcial casi acabó siendo idéntico. Repitieron los zamoranos los 17 puntos, liderados por los nueve del mencionado Peris secundado por un Omar Lo que aportó siete. Y se quedó solo un por debajo de la anotación del primer tiempo un Hestia Menorca que nunca perdió la delantera en el marcador, siendo la diferencia de seis puntos (38-32) tras un mate de Joey van Vanzegeren lo más cerca que estuvieron los zamoranos. Sin embargo, a partir de ahí volvieron a apretar los baleares para marcharse a los vestuarios mandando por primera vez por encima de los diez puntos, un cómodo 45-34 que tuvo mucho que ver con el buen partido de Víctor Arteaga.

Obligados a subir el nivel

Los once puntos de desventaja obligaban a Caja Rural Zamora a salir fuerte en el tercer cuarto para meterse en el partido antes que fuera demasiado tarde. Pero nada más lejos de la realidad. Si Hestia Menorca había cerrado el segundo cuarto con un parcial de 7-2, abrió el tercero con otro de 8-2 que le disparó hasta los 17 de renta (53-36) antes que un triple de Colby Rogers parara la sangría. Prosiguió el cuarto con intercambios de canastas y parciales cortos, muy lejos del tirón que necesitaban los de Saulo Hernández para reaccionar. Solo a partir del 58-41 pudo valerse el Zamora de unos minutos de desconexión locales para mejorar sus números en ataque y acercarse de forma muy ligera.

Con el 67-53 en el luminoso del Pavelló Menorca se inició un último cuarto en el que solo un parcial importante del conjunto zamorano podía cambiar la decoración del partido. Y en efecto, hubo parcial en el arranque del cuarto, pero fue de Hestia Menorca. Cuatro minutos aciagos del Zamora los aprovecharon los baleares para firmar un 12-2 de salida que les disparó hasta los 24 puntos de renta (79-55). El partido quedó finiquitado y los seis últimos minutos fueron un trámite a la espera solo de darle forma a los guarismos definitivos.

Lo aprovechó el Zamora para rebajar en una decena de puntos la máxima renta menorquina, pero el 88-74 final no esconde que los de Saulo Hernández, que dejó inéditos en el banquillo a Roberts y Round, estuvieron en esta ocasión lejos de su mejor versión. Ser cuanto menos más competitivos será el reto de cara a la próxima jornada, con la visita de postín al Ángel Nieto del líder invicto Leyma Coruña.