Balonmano Zamora - BM Torrelavega "B": Duelo en la cumbre de Primera Nacional sobre la pista del Ángel Nieto

El Balonmano Caja Rural Zamora encara hoy una "prueba de nivel". Un duelo en la cumbre con el 40x20 del pabellón Ángel Nieto como testigo en el que los hombres de Félix Mojón, líderes de la categoría, reciben a su más inmediato rival en la clasificación: BM Torrelavega "B". Todo un "choque de trenes" en el que los zamoranos no quieren descarrilar.

Buena dinámica antes de un duro invierno

La contienda llega en buen momento para los "Guerreros de Viriato". En las últimas semanas, el plantel pistacho ha ido afianzando su juego y superando rivales cada vez más complejos como Royal Premium Gijón o, la pasada semana, Horizonte Avilesina. Sin embargo, diciembre espera al líder con tres aspirantes a ocupar su lugar y el filial cántabro es uno de los más peligrosos.

Primera "prueba de fuego"

Como bien señaló Raúl Escudero en los días previos al choque, el duelo ante BM Torrelavega "B" será "una prueba de fuego".

Si ya la temporada pasada el filial fue un "hueso duro de roer", este año parece que será todavía un rival más difícil. Es cierto que perdió jugadores importantes durante el verano y que sigue siendo un equipo joven al servicio de una estructura de club, pero se ha reforzado bien y retenido a piezas "clave" para su desempeño.

Más respeto por el filial

Además, Jacobo Cuétara está respetando más las convocatorias del filial, lo que hace que sea menos irregular que el pasado curso.

Las imágenes de la victoria del Balonmano Zamora contra el Arroyo Atlético Valladolid / Alba Prieto

Regulares, fuertes y con alternativas

El rival hoy del BM Caja Rural Zamora solo ha cedido cinco puntos hasta la fecha: ante Grupo Covadonga (como los zamoranos), en el derbi frente a Pereda de la segunda jornada y un empate en casa del Horizonte Avilesina. Indicativo de su regularidad, basada en una potente defensa de bastante envergadura y un ataque con diferentes caminos hacia el gol.

Los pistacho deben mantener su nivel

Con todo, el equipo de Félix Mojón confía en mantener el buen desempeño defensivo de las últimas jornadas y seguir luciendo todo su potencial ofensivo, que tampoco es escaso. Si los zamoranos consiguen encontrar puerta con regularidad y su defensa actúa como en los envites de noviembre contarán con muchas posibilidades de éxito.

Apoyo desde la grada

Armas que espera reforzar con el ánimo de su afición, para lo que ha dispuesto entradas a precio reducido (uno o dos euros, en función del asiento). Una iniciativa para llenar a rebosar un pabellón Ángel Nieto que debe ser un fortín de aquí a Navidad para conservar el primer puesto de la clasificación.

Carácter solidario

Por otra parte, cabe destacar que la jornada de balonmano en Zamora tendrá un marcado carácter solidario con la recogida de alimentos y productos de higiene por parte del colegio Nuestra Señora del Rocío en colaboración con Cáritas Zamora dentro de la campaña "Regala Esperanza".