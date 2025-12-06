Balonmano Caja Rural Zamora - BM Torrelavega: Remontada de líder

El Balonmano Caja Rural Zamora se impuso en el último minuto al BM Torrelavega "B" en un partido que acabó 26-25 tras una lucha sin cuartel entre el primer y el segundo clasificado. Una pugna en la que los zamoranos remontaron cuatro goles de diferencia para levantar un partido que parecía perdido a cinco minutos del final.

Inicio igualado entre dos sólidas defensas

El encuentro arrancó con dos equipos muy centrados en tareas defensivas y dificultades para encontrar el gol. Un tanto que tardó cuatro minutos en llegar para ambos equipos, con Néstor poniendo el 1-0 y los visitantes dando réplica.

El duelo transcurría con dos defensas en línea ajustadas al máximo y dejando pocos huecos. Espacios que encontraron Lalo y Torres para poner un ilusionante 3-1. Una ventaja que, sin embargo, fruto de los primeros fallos graves en el lanzamiento, se evaporó con un parcial de 0-2 antes de consumarse los diez primeros minutos del duelo.

Momentos de flaqueza

La herida, sin embargo, se hizo más amplia. Dos grandes acciones por parte del BM Torrelavega ponían por primera vez a los visitantes por delante en el choque con un 3-5 que se cimentaba, también, en la buena actuación del meta Rodrigo. Tal fue la situación, que Mojón tuvo que perdir tiempo muerto.

Irrumpe Oier

El técnico pistacho aprovechó el receso para dar entrada a Oseguera y Oier, rompiendo este último la sequía con un gran lanzamiento exterior. El primero de una cuenta que incrementó con el 5-5, otro cañonazo.

Oier se dispone a lanzar ante BM Torrelavega "B" / Alba Prieto

La reacción del Balonmano Caja Rural Zamora se alargó con el 6-5, pero BM Torrelavega no iba a naufragar tan pronto. Con cambios en su plantel y sacando provecho de los malos lanzamientos locales, colocó el 7-8 con el que se cruzó el minuto 20.

BM Torrelavega se rehace

Un siete metros cántabro y un gol de Gigi mantuvieron las espadas en alto en la recta final del primer tiempo. Un tramo en el que BM Caja Rural Zamora movió bien el balón, pero lo hizo sin éxito. Todo lo contrario que un conjunto visitante que aprovechó los errores pistacho y dos decisiones arbitrales para afianzar su posición en el electrónico.

Pocos aciertos antes del descanso

Aun así, la aparición de las primeras exclusiones igualó las fuerzas. Felipe se fue primero al banquillo y, acto seguido, Marabini. Pero, con opciones para anotar, BM Caja Rural Zamora no sacó todo el rédito posible a la circunstancia. Al final, con un gol sobre la bocina, Medina ponía el tanteo en 11-12 al descanso.

Una segunda mitad de locura

No bajó ni un ápice la intensidad al inicio de la segunda mitad. BM Torrelavega amagó con irse en el marcador con su primer gol, pero dos buenos goles de Lalo igualaban el encuentro (13-13).

El parcial zamorano quedó ahí, pero la batalla continuó. Lo hizo con una injusta exclusión sobre GIgi, con 13-14, anterior a un claro agarrón a Néstor García. Una sannción que no menguó el espíritu de lucha local, con el pivote marcando el 14-14 y forzando los dos minutos en la zaga rival.

Con las emociones a flor de piel, Guille se convirtió en protagonista. Su aplomo consiguió poner, mucho tiempo después, a los "Guerreros de Viriato" por delante (16-15). Aunque la alegría duró poco, porque una nueva sanción a Néstor facilitó al filial de Torrelavega ponerse por delante nuevamente.

El marcador transcurrió muy igualado en los siguientes minutos, cargados de sanciones. Algunas muy cortas para la agresividad visitante; otras, incomprensibles, como una exclusión señalada sobre Pau Ortega. Un río revuelto fruto de un arbitraje indigno de la categoría que benefició a BM Torrelavega "B". La prueba era el 19-22 que lograba el filial naranja a doce minutos del final.

El BM Caja RUral Zamora no bajó los brazos, pero todo le costaba un mundo. Tanto que Mojón buscó en la entrada de Pajares un revulsivo para su defensa. Un cambio que alterara el guion del partido, pero no llegó.

El meta paró los dos primeros ataques, pero la muralla vistiante apenas se resquebrajó. La diferencia bajó a dos goles y volvió a subir a tres a falta de cinco minutos para el final. Tiempo en el que los de Félix Mojón no podían permitirse fallar para ganar.

El técnico pidió tiempo muerto y sus hombres respondieron igualanado la contienda con tres goles veloces. El 25-25 encendía el Ángel Nieto y daba aliento al líder. Y con su hinchada volcada no podía fallar.

Regresó Lucas bajo palos y enmendó cuaquier error con dos paradas decisivas. La primera, para permitir el definitivo 25-26; la segunda, para cerrar un triunfo que hace más líder al BM Caja Rural Zamora.