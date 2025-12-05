Saulo advierte del enorme potencial de Hestia Menorca

"Hestia Menorca es, por plantilla, uno de los equipos más cercanos al grupo de favoritos de esta Primera FEB", advertía ayer Saulo Hernández en la rueda de prensa previa al encuentro entre el Caja Rural CB Zamora y los baleares. Un duelo que podría parecer asequible para los azules atendiendo a la clasificación, aunque no sea así, ya que los números no corresponden con los nombres de los menorquines o sus ambiciones.

Regreso tras la ventana FIBA

Tras la ventana FIBA, a la que el Caja Rural CB Zamora llegó con muy buenas sensaciones tras sumar dos victorias importantes, la Primera FEB retoma su pulso competitivo con un viaje poco cómodo para los de Saulo Hernández. Tanto por el potencial del rival como por la situación de los zamoranos.

Reconocimiento al potencial de Hestia Menorca

El técnico del Caja Rural CB Zamora reconoció ayer que Hestia Menorca no es el mejor de los rivales para regresar a la acción tras el parón liguero. De hecho, aseguró que se trata de un equipo de máximo nivel. "Tienen una de las mejores plantillas de la competición. Si no están dentro de los cuatro favoritos como son Movistar Estudiantes, Obradoiro, Leyma Coruña y Super Agropal Palencia, no están lejos", comentó Hernández, afirmando que el nivel de esos conjuntos no difiere tanto al de su próximo rival: "de no estar ahí, tanto HLA Alicante como Hestia Menorca están en un escalón muy cercano a ellos".

Objetivo: play-off y ascenso

Como bien apuntó Saulo Hernández, Hestia Menorca "ya era un gran equipo en verano" cuando armó un grupo pensando en el play-off y el ascenso a Liga Endesa. Una meta que sigue fija en la ruta de los baleares a tenor de los cambios que han experimentado en las últimas semanas.

Saulo Hernández, técnico del Caja Rural CB Zamora, en el derbi ante Súper Agropal Palencia. / Alba Prieto

Mercado de fichajes agitado

"Esta Primera FEB ya no es la LEB Oro de antes. La liga tiene esa tendencia tan actual de, si algo no me vale, lo cambio", comentaba Saulo Hernández sobre el agitado mercado de fichajes y los rápidos movimientos de un Hestia Menorca que ha aprovechado a potenciar su plantel todavía más con figuras de lo más llamativas.

Refuerzos de calidad

"Viéndolo desde fuera, qué duda cabe que los refuerzos que tienen no son mancos", ironizaba Saulo Hernández ayer, explicando que los baleares han incorporado a Fernando Zurbriggen, el ex-ACB Thaddus McFadden o a Ignacio Rosa, el último en llegar tras la lesión de Flynn Scott.

Un mercado de fichajes que conjunta talento y experiencia, armas que llegan para corregir el irregular arranque de temporada del Hestia Menorca. Si bien, para Saulo Hernández, el balance de tres victorias y cinco derrotas de su rival tiene una explicación más sencilla.

Balance engañoso

"Si te tocan a comienzo de temporada dos, tres o cuatro de los equipos punteros o teóricos favoritos de la liga como le han tocado a Menorca, es lógico que tu balance no refleje tu talento. Se tacha su inicio de irregular porque has perdido contra ellos, pero yo tengo muchas dudas de que sea así", opinaba el técnico del Caja Rural CB Zamora.

Las imágenes de la victoria del CB Zamora ante el Palmer en el pabellón Ángel Nieto. / José Luis Fernández

Saulo, además, aprovechó para recordar que la competición es muy larga y que esas derrotas no alterarán el rumbo del Hestia Menorca a lo largo de la temporada: "no me cabe ninguna duda, serán un equipo de play-off a final de la liga regular".

Caja Rural CB Zamora, con bajas importantes

Más allá del tremendo y evidente potencial del Hestia Menorca, lo que más le preocupa actualmente a Saulo Hernández no es su oponente. El entrenador piensa, lógicamente, en su equipo y, según apunta, el Caja Rural CB Zamora "no está en su mejor momento".

El esfuerzo realizado en las jornadas anteriores al parón dejó bajas en el equipo (Roberts, Van Zegeren y Round) y la marcha de Kristensen y Thrastarson a sus respectivas selecciones no ha ayudado a que los entrenamientos durante las ventanas FIBA fueran de calidad. Además, Octavio Brito ha puesto fin a su relación con el equipo y su marcha ha acentuado el problema.

Optimismo y confianza en la plantilla

Pese a ello, Saulo Hernández se mostró ayer optimista. "¿Quiere decir eso que no tienes opciones de ganar? Faltaría más. Claro que no es así. Si esto fuese tan matemático sería muy aburrido", respondió, confiando en el espíritu competitivo de su plantilla.

Esa confianza está fundamentada. El bloque azul ha logrado situarse en la sexta posición de la tabla por méritos propios y cuya buena marcha invita a no tener ninguna urgencia por acometer refuerzos. En ese sentido, el Caja Rural CB Zamora es de la vieja escuela, confía en el trabajo y da tiempo para sus frutos. "Hoy no pensamos en fichajes, pensamos en mejorar lo que ya tenemos", concluía ayer su entrenador.