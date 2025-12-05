BALONMANO / PRIMERA
Raúl Escudero, del Balonmano Zamora: "Torrelavega será la prueba de fuego"
El jugador del Balonmano Zamora Caja Rural pide el apoyo de la afición porque "será uno de los partidos más interesantes del año"
El jugador del BM Zamora Caja Rural Raúl Escudero cree que "el equipo está bastante bien, entrenamos mejor y jugamos mejor y tenemos toda la confianza para ganar", al tiempo que reconoció que la de Avilés "sabíamos que iba a ser una pista difícil, pero tuvimos todo el partido controlado, salvo un par de momentos en los que ellos apretaron un poco más".
El partido de este sábado contra Torrelavega, el segundo clasificado, "será la prueba de fuego" según Escudero porque "están demostrando que es uno de los equipos más peligrosos por los resultados que está teniendo. A nosotros os pilla bien porque venimos de conseguir buenos resultados y queremos acabar de demostrar que somos líderes y nos merecemos este puesto. Pero hay que pelear por todo y, sobre todo, dar la imagen de que somos un buen equipo".
Raúl Escudero recuerda que Torrelavega ya destacó el pasado año: "Estaba más abajo porque había rivales de más calidad pero dependían mucho de los chavales que subían al equipo de Asobal y perdieron algunos partidos porque les faltaban tres o cuatro jugadores muy importantes. Este año están respetando más al equipo de Primera y faltan muy pocos jugadores y se está viendo que los resultados que están teniendo son muy buenos, se les ve muy rápidos, con muy buen juego y vienen con toda la plantilla para dar el campanazo en Zamora". Y el jugador del BMZ pide el apoyo de la afición porque será "uno de los partidos más interesantes del año y si lo ganamos sería consolidarnos definitivamente como primeros", añadió. n
