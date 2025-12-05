Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "El Real Madrid Castilla es un reto distinto a la media de la categoría"

El técnico del Zamora CF, Óscar Cano, acudió este viernes a rueda de prensa para comentar sus sensaciones de cara al choque frente al Real Madrid Castilla, un reto que ilusiona a la plantilla. Un desafío "diferente"; como bien apuntó el granadino, ya que el filial blanco es "distinto a la media de equipos de la categoría" dadas sus particularidades.

El Zamora CF, en buen momento

Cano reconoció que el equipo llega en un buen momento al duelo frente al Real Madrid Castilla. “La línea del equipo es ascendente, entendiendo que en una competición tan igualada habrá altibajos, pero ahora mismo el estado de ánimo es excepcional”, señaló.

Cano, además, subrayó que el vestuario está respondiendo a lo que se propone y que el partido del domingo supone “un reto más en el camino”.

Respeto al rival

El entrenador rojiblanco no oculta la dificultad del encuentro. “El Castilla tiene jugadores que pronto veremos en grandes clubes europeos. Es un equipo que quiere la pelota y nosotros tendremos que ser adaptativos sin perder la esencia de lo que somos”.

El técnico recordó que, pese a las derrotas recientes del filial blanco fuera de casa, “tuvieron muchas opciones de gol en Mérida y Salamanca". "Son ganables, como todos los equipos, pero hablamos de jugadores muy buenos”, apuntó.

Fidelidad a la idea

Cano insistió en que la propuesta actual del Zamora CF no nace de él, se ajusta a las características de la plantilla. “El fútbol es de los jugadores. Lo que planteamos es lo que ellos saben hacer. Si hay novedades en el partido será porque el rival también quiere tener la pelota”. Y esa apuesta la seguirá poniendo en liza el equipo, aunque haya que adaptarse a algunas circunstancias particulares del rival o al devenir del encuentro.

GALERÍA | El Zamora CF le da el primer triunfo a Óscar Cano ante el CF Talavera / José Luis Fernández

El entrenador destacó la versatilidad de sus hombres de banda y la posibilidad de variar sistemas, cualidades del plantel que le permiten adaptar la idea a diferentes estructuras y contextos. “Sancho y Rufo aportan cosas distintas, Loren puede jugar fuera o dentro, y eso nos permite adaptarnos sin miedo”, explicó sobre las diferentes variantes que le ofrece una plantilla profunda.

El caso de Álvaro Romero

Por otra parte, Cano respondió sin tapujos a uno de los nombres propios de las últimas jornadas, el de Álvaro Romero, que ha recuperado protagonismo. “Es un jugador muy válido, capaz de entender el juego en espacios reducidos. Apostamos por él y lo ha hecho muy bien. No es que haya renacido, siempre ha tenido calidad”, afirmaba el granadino sobre un futbolista al que conoce bien y que entra en sus planes, aunque terminara con molestias el pasado fin de semana.

Intensidad y amonestaciones

Sobre las expulsiones acontecidas fuera de casa y el tratamiento de las mismas dentro del vestuario, Cano defendió la actitud de sus jugadores sin negar que existe un problema al que atender.

“Me gusta que pequen por exceso más que por defecto, un jugador tiene que querer ir al balón. Es una maravilla para un entrenador ver esa ambición, aunque después tratemos de ordenarla”, comentó, señalando que la presión alta obliga en ocasiones a correr cierto riesgo, pero que los jugadores están "en edad de aprender en qué posiciones y momentos" pueden jugarse una tarjeta. Una capacidad para valorar que trabaja ya con ellos.

Un once con cambios

Por otra parte, más allá de la ausencia de Athuman, se espera algún que otro cambio en el once de este domingo. Principalmente, porque el técnico rojiblanco confirmó que algunos futbolistas están “entre algodones”.

Aún si todos ellos no llegaran al partido, Cano se mostró confiado de poder plantar cara y luchar por la victoria el domingo, pues le da mucha seguridad la profundidad de su plantilla: “este equipo puede utilizar sin miedo a cualquier jugador, y eso me deja muy tranquilo”.