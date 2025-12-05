Bádminton
Demetrio Pinto se afianza como una gran promesa del bádminton español en Granollers: doble quinto puesto en el Campeonato de España Sub-15
El joven zamorano cosechó dos quintos puestos en el Campeonato de España Sub-15
El zamorano Demetrio Pinto confirmó su progresión como una de las raquetas más prometedoras del bádminton español al lograr recientemente dos quintos puestos en el Campeonato de España Sub-15 disputado en Granollers (Barcelona).
Dobles masculino
En dobles masculino, junto a Carlos Fernández (CB CIDE), el joven volantista de Bádminton Zamora no tuvo fortuna y cayó en primera ronda ante los segundos cabezas de serie. Aun así, Demetrio Pinto no se desanimó y consiguió brillar en otras modalidades.
Dobles mixtos
Del mal sabor de boca en dobles masculino, Pinto se rehizo en dobles mixtos con Emma Niévedes (CB Alfajarín), alcanzando los cuartos de final tras superar su primer cruce.
Finalmente, Pinto cedió ante la pareja madrileña González–Martínez por 21-17 y 21-15, quedándose a las puertas de las medallas.
Individual masculino
Su mejor actuación llegó en la modalidad individual, donde superó dos rondas con victorias ante Alejandro González y Eric Melia. En cuartos se midió al número 4 del ránking nacional, Hugo Gallego (CB Huesca), frente al que ofreció un partido sólido aunque perdiera por 21-18 y 21-15.
Balance final de temporada
El balance final, con dos quintos puestos, supone un cierre de temporada notable para Demetrio Pinto, que en su primer año de categoría no ha desentonado entre los mejores volantistas nacionales de su edad.
