La Copa Zamora de Galgos ya está aquí: estos son los detalles del arranque que se vivirá este domingo

La Copa Zamora Trofeo Diputación de Zamora de Galgos ya está aquí. La competición ha sido presentada este viernes en la Diputación de Zamora, dando detalles de sus horarios para la jornada inicial que tendrá lugar este domingo y del sistema de competición bajo el que transcurrirá.

Un deporte importante

La puesta de largo de la Copa Zamora tuvo como anfitrión al diputado de deportes Juan del Canto, quien reivindicó el valor para la provincia de este deporte "a veces denostado, pero muy importante".

"No hay que olvidar que, después del fútbol, es el deporte con más licencias federadas de Zamora. Es una disciplina que aúna toda la provincia", comentó, asegurando: "Zamora ha sido mucho gracias al galgo y hay que apoyarlo, más aún a esta Copa Zamora que tan buen funcionamiento está teniendo".

La Copa Zamora sigue creciendo

Las afirmaciones del diputado no son baladíes. Según el mismo reconocido, el número de participantes y el interés ha sido creciente por esta competición a lo largo de sus ediciones.

"No son pocos los clubes que nos piden ayuda para incluirse en la Copa Zamora. Es una competición que está gustando y, mientras mantenga su gran nivel, la Diputación de Zamora seguirá apostando por ella", subrayó.

Los galgos, historia de la provincia

En la misma línea, Laura Huertos destacó el carácter "histórico" y esencial del deporte de los galgos en la provincia. La representante de Caja Rural, el otro gran valedor del campeonato, afirmó que esta disciplina "pone a Zamora en el mapa". "Es un deporte muy arraigado en nuestra provincia, histórico en cuanto a su presencia", afirmó, invitando al resto de patrocinadores a continuar con su apoyo a la Copa Zamora.

Arranca la competición

Sobre la Copa Zamora Trofeo Diputación de Zamora en sí, desde la organización agradecieron las palabras de los patrocinadores y expusieron varios de los detalles del inicio del campeonato que tendrá lugar este domingo.

La primera jornada de la Copa Zamora tendrá lugar en la localidad de Aldeanueva, cerca de Venialbo, que será el punto real de partida para todos los participantes ya que allí se llevarán a cabo tanto el reconocimiento veterinario como el reparto de corbatines previo a la competición.

Todos los clubes estarán en Aldeanueva

Ya en Aldeanueva, sobre las 10.00 horas, está previsto que comiencen las carreras. En esta ocasión, con el máximo de clubes posibles en liza: 33.

Todos ellos, entre los que se incluyen varios de Salamanca o León que han dejado de representar a sus provincias por tomar parte en esta Copa Zamora, se medirán en un sistema que arrancará con la fase previa disputada en cercado. Ronda en las que los galgos tendrán bozal, ya que no habrá muerte, y que se disputarán a un punto.

Rondas posteriores

Después llegarán las rondas de octavos y cuartos de final, siendo esta última la primera a campo abierto y sin bozal.

Tras esas eliminatorias, la Copa Zamora encarará sus semifinales y final, enfrentamientos que se disputarán a dos puntos, alcanzando la Copa Zamora su punto álgido con la pugna por conocer al vencedor cuya fecha podría situarse entre finales de este mes y principios del siguiente, en función de la climatología.

Un éxito participativo

La primera jornada se prevé todo un éxito, ya que todos los clubes han confirmado su presencia y se cuenta con hasta 200 personas ya inscritas para la comida de hermanamiento que tendrá lugar al finalizar la primera de las sesiones de esta Copa Zamora en Aldeanueva.