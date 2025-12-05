El Castilla gana antes de viajar a Zamora

El Real Madrid Castilla venció 0-2 al Everton en el partido de la tercera jornada de la Premier League International Cup, que se disputó en Goodison Park, tan sólo tres días antes de que el filial madrileño visite en la liga de Primera RFEF al Zamora en el estadio Ruta de la Plata. Los de Arbeloa fueron superiores desde el inicio del encuentro y antes del paso por los vestuarios se adelantaron gracias a un tanto de Pol Fortuny. El Everton intentó cambiar la dinámica tras la reanudación, pero los madrileños se mostraron muy sólidos y Pol Fortuny firmó su doblete en el añadido. El Castilla suma su segunda victoria en la competición y es líder en solitario del Grupo A con 7 puntos.

El inicio del encuentro tuvo un ritmo bajo. Los de Arbeloa intentaban hacerse con el dominio del esférico, mientras que el Everton apostaba por un juego físico y de transiciones rápidas. Con el paso de los minutos, el Castilla presionó más la salida del conjunto inglés para forzar el error. Lo consiguió en el 14’, cuando el colegiado señaló un penalti de Tamen sobre Loren Zúñiga, pero Pickford detuvo el disparo de Manuel Ángel. El Castilla siguió a lo suyo y en el minuto 18, David Jiménez lo intentó con un disparo desde la frontal.

En el 30’, el disparo desde la frontal de Mesonero se fue ligeramente desviado. David Jiménez lo intentó de nuevo con un potente remate que atajó el guardameta en el 38’. Parecía que el marcador no se iba a mover antes del paso por los vestuarios, pero en el añadido el Castilla por fin encontró el premio. Jiménez aprovechó un mal rechace de la defensa rival dentro del área y cedió el balón a Pol Fortuny, que definió con un remate raso.

Tras la reanudación, el Everton salió a por el empate. En el 47’ pudo conseguirlo, pero Lamini interceptó de forma magistral el pase de Morgan dentro del área. En el minuto 66, Patterson fue expulsado por una fuerte entrada sobre Pol Fortuny. El Castilla aprovechó la superioridad numérica y volvió a hacerse con el dominio, que se mantuvo durante casi toda la segunda parte. En los últimos minutos, una mano salvadora de Mestre evitó el gol de Benjamin. Con el Everton volcado en ataque, el filial hizo el 0-2 en el añadido: Thiago encontró dentro del área a Pol Fortuny, que rubricó su doblete con un remate al palo izquierdo y sentenció el encuentro.

La alineación del Castilla fue la siguiente: Mestre. D. Jiménez (Fortea, 66’), Mario Rivas, Lamini, Diego Aguado (Manu Serrano, 74’), Cristian David, Mesonero (G. Castrelo, 73’), Manuel Ángel (Thiago, 66’), Pol Fortuny, Á. Leiva y Loren Zúñiga (Palacios, 77’).