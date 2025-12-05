Ana Tainta, jugadora del Recoletas Zamarat: "No es imposible ganar a Azulmarino"

La jugadora del Recoletas Zamarat Ana Tainta cree que no es imposible ganarle este sábado al Azulmarino, líder invicto de la Liga Challengue: "Tiene jugadoras que en cualquier equipo serían titulares y dominarían y lo que tenemos que hacer es tener en la cabeza el scoutting y sobre todo, intentar correr, defenderles, presionar y buscar la efectividad en el triple del último partido. Yo creo que algo sí les podemos hacer". La alero del Zamarat recuerda que el equipo está en un gran momento y "hay que aprovechar ese tirón", aunque reconoce también que "todas las jugadoras de Azulmarino son muy grandes e incluso pueden tirar y hay que tenerlas en cuenta bastante".

Ana Tainta recuerda que "nos está costando entrenar a todas juntas y a las compañeras de otros equipos del club les tenemos que agradecer bastante porque con ellas podemos jugar cinco por cinco, pero eso también nos ayuda a ser más fuertes, a que la que entre, entre a tope y a ir a los partidos mordiendo". La alero naranja se muestra "muy contenta en su primer año en Zamora, con el equipo y con la ciudad".

Por su parte, el entrenador del Recoletas Zamarat, Raúl Pérez, explicó ayer en rueda de prensa que para ganar al líder "hay que hacer muchas cosas y todas bien, Es un partido en el que tienes que estar al 200 por cien y ellas que estén al 50. Han demostrado lo que son y por eso van 10-0 y ganando por una media de 26 puntos los partidos. Tan sólo han tenido un partido competido, el resto los han ganado todos rompiendo el partido ya al descanso. Pero nosotros vamos a intentar pelearlo lo máximo posible", y recordó que el equipo fue a Vigo "pensando que eran muy superiores ellas y perdimos a falta de cinco segundos, fuimos a Málaga y caímos en la prórroga, ganando a falta de 30 segundos, y vamos a Mallorca con la misma idea. Yo no voy a tirar el partido ni vamos de vacaciones. Vamos a ir a tope, a intentar competir desde el minuto 1 al 40 para ponerles las cosas lo más difíciles posible. Pero para mi lo más importante es crecer: si tenemos una derrota, que espero que no, que sea llevándonos muchas cosas. Las derrotas que hemos tenido hasta ahora nos han enseñado mucho, el equipo ha madurado con esas derrotas, sobre todo con las de Málaga y Vigo que nos han ayudado a que en los partidos de nuestra liga los ganemos bien".

El técnico extremeño remrcó que "será un partido muy importante para competir y para disfrutarlo porque casi todas sus jugadoras tienen experiencia en Liga Endesa e intentaremos competir al máximo".

Por otra parte, Raúl Pérez asegura que el Recoletas "tiene una entidad y esa identidad va allá a donde vamos, lo demostramos en Vigo o en Málaga, pero tenemos que ser conscientes de que si tenemos ocho o nueve jugadoras, no podemos ir a tumba abierta todo el partido. Contra Azulmarino no podemos jugar cinco contra cinco todo el rato porque tienen ventaja prácticamente en todos los pares y nuestra idea es apretarlas, hacer un partido duro, y seguir con nuestra identidad que es la velocidad y la defensa", añadió. n