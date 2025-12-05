Álex Monerris, jugador del Zamora CF: "Tenemos ganas de superar el reto del Real Madrid Castilla"

El Zamora CF afronta con ilusión su duelo frente al Real Madrid Castilla, un partido que llega en plena dinámica positiva para los rojiblancos. Así lo ha señalado este viernes Álex Monerris, quien subrayó que el vestuario vive un ambiente muy positivo tras las últimas victorias y el equipo acude muy motivado al encuentro del Ruta de la Plata.

Ilusión por ganar

"Hay muchas ganas, mucha ilusión por ganar, porque llevamos una buena dinámica y el equipo está trabajando muy bien. Nos sentimos muy cómodos y tenemos ganas de ganar el domingo”, comentaba Monerris sobre el momento actual del Zamora CF antes de medir fuerzas con el filial blanco.

El futbolista, además, reconoció que ese estado es, posiblemente, el mejor de la temporada hasta la fecha: “yo diría que sí, que es el mejor; más que nada por la ilusión, el ambiente que hay en el equipo y las sensaciones que tenemos en el campo. Creo que el domingo es una buena manera de decir que estamos en un mejor momento”.

El reto del Castilla

El rival, el Real Madrid Castilla, se presume un desafío exigente. Monerris no oculta el respeto hacia el filial blanco: “Es un equipo que con el balón juega muy bien, aunque en defensa a veces flojea. Nosotros tenemos en mente que es un muy buen equipo y si queremos ganarle tenemos que hacer un muy buen partido”.

El jugador rojiblanco insiste en que el Zamora debe mantener las virtudes que ha mostrado en las últimas jornadas. “Un partido serio, como los que llevamos haciendo, cuidando los detalles y siguiendo la dinámica que estamos llevando”, comentó el extremo.

Competencia y ambición personal

La temporada también le está poniendo a prueba en lo individual, con la competencia en las bandas. “Nada, con mucha ilusión. Al fin y al cabo, el fútbol es así. Soy una persona muy ambiciosa y la verdad que toca seguir trabajando y, cuando me pongan, ayudar al equipo en lo que pueda”.

Adaptación a un nuevo rol

Monerris se muestra adaptado al nuevo sistema de Óscar Cano, que le ha desplazado hacia posiciones más centradas. “Yo partí al extremo y ahora me está poniendo más de mediapunta. Creo que no hay que ponerle nombres, media punta o extremo. Me toca adaptarme, mejorar y ayudar al equipo”, admite el futbolista.

El jugador asegura que se siente cada vez más cómodo en esa nueva demarcación. “Hace tiempo que no jugaba por dentro, pero me voy encontrando cada vez mejor”, concluyó.