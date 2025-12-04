Natación Zamora cosecha sobresalientes resultados en la Fase Autonómica de larga distancia en Valladolid

El CD Natación Zamora volvió a demostrar su fortaleza en la natación de fondo regional con una destacada participación en la Fase Autonómica de Larga Distancia de Castilla y León, competición celebrada en el CEAR Río Esgueva de Valladolid con la asistencia de múltiples clubes de la región que vendieron muy caras las posiciones de podio.

El club con más representación

Con nueve nadadores en competición, el club zamorano fue el equipo con mayor representación. Cantidad que se vio respaldada en calidad, pues los deportistas zamoranos firmaron una sobresaliente actuación tanto en categoría infantil como en júnior y máster.

Podios en 3.000 y 2.000 metros libre

Los jóvenes del Natación Zamora se subieron en varias ocasiones al podio en las pruebas de 3.000 y 2.000 metros libre. Diego Fernández se proclamó campeón en los 3000m Libre (Junior 1 Masculino) con un tiempo de 34:12.11, mientras que Jorge Galán hizo lo propio en la categoría Junior 2 Masculino, parando el cronómetro en 36:00.09.

Platas y bronces destacados

Alejandro López alcanzó la plata en los 3.000 metros liibre (Junior 1 Masculino) con 35:14.11, y África Refoyo logró el segundo puesto en los 2.000 metros libre (Infantil Femenino) con 26:59.84. También pisó el podio, el tercer escalón, Pablo López, que firmó un tiempo de 24:51.30 en los 2.000 metros libre (Infantil Masculino).

Profundidad del equipo juvenil

El club también sumó posiciones destacadas en los 3.000 metros libre (Junior 1 Masculino), con Alexandre Gomes en 4º lugar (35:39.61) y Hugo Fernández en 5º (36:19.83), consolidando la profundidad de su equipo juvenil.

Participación máster en Valladolid

La representación máster del Natación Zamora también dejó huella en Valladolid. Silvia Vela completó el exigente 3000m Libre en 51:57.70, ocupando la 14ª posición, mientras que Susana Hernández finalizó 15ª con un tiempo de 55:34.32.