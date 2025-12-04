Joey Van Zegeren, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Menorca será una gran prueba para nosotros"

Joey Van Zegeren, jugador del Caja Rural CB Zamora, atendió este jueves a la prensa en las instalaciones del concesionario Toyota, patrocinador del club, para indicar que se encuentra ya casi recuperado de su última lesión y podría ser de la partida frente a Hestia Menorca; adversario "que tendrá ganas de vencer" a los azulones y que llega después de "una pausa importante" para los de Saulo Hernández por las ventanas FIBA.

Recuperación y energía tras la pausa

Van Zegeren ha subrayado la relevancia del descanso competitivo para el equipo. “La pausa es muy importante para recuperar jugadores y recargar energías. Antes de la ventana FIBA tuvimos dos partidos muy difíciles y pudimos sacarlos adelante con mucha fuerza, pese a contar con un plantel más reducido de lo habitual”, explicó, asegurando que esa demanda hacía el parón liguero muy bienvenido.

Van Zegeren se cuelga del aro rival ante Palmer Basket. / José Luis Fernández

Preparación para el siguiente partido

El jugador aseguró que el equipo ya está centrado en el próximo compromiso: “Ahora, hemos tenido tiempo para enfocarnos en el siguiente partido, que es muy importante para nosotros. No podemos mirar demasiado hacia delante, a próximos compromisos, el más importante siempre es el siguiente. Debemos trabajar semana a semana para tener las mejores opciones de victoria”.

Estado físico y confianza en el cuerpo técnico

Van Zegeren también habló de su estado personal tras la lesión que le dejó varias semanas sin jugar, un capítulo que parece haber quedado atrás. “Me encuentro muy bien, estoy recuperando gracias al equipo médico increíble con el que cuenta el club", comentó el pívot.

"El fisioterapeuta, el preparador físico y el entrenador están en constante comunicación conmigo, y eso me da mucha confianza”, destacó, mostrándose confiado de poder tener un papel ante Hestia Menorca.

Una liga exigente y competitiva

Por otra parte, Joey habló sobre la igualdad que existe ahora mismo en Primera FEB y cómo ese equilibrio de fuerzas hace importante cada partido. Una gran diferencia con la LEB Oro que él jugó en el pasado.

"Cada equipo puede ganar a cualquier rival, como hemos visto en el pasado. Es una competición muy diferente a otras ligas de Europa, por eso es fundamental mantener el foco en cada jornada y seguir mejorando día a día”, comentó Van Zegeren, convencido de que esa dificultad se podrá volver a apreciar este fin de semana.

El reto frente a Menorca

Precisamente, sobre ese siguiente enfrentamiento contra Hestia Menorca, Joey Van Zegeren comentó: “Menorca tiene un equipo con jugadores talentosos y vendrá con muchas ganas. Para nosotros será una gran prueba, en la que debemos poner todo el esfuerzo y jugar de la manera que queremos”.