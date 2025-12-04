El Gran Premio Muelas del Pan de 2026 ya tiene fecha

El Gran Premio Muelas del Pan-Caja Rural-Diputación de Zamora ha anunciado hoy la fecha de su celebración en 2026. Un día en el que se podrá en marcha una nueva temporada ciclista en Zamora, una campaña que arrancará buscando sucesor al primer ganador de la prueba: Pedri Crause.

Más importancia para Muelas del Pan

La cita, organizada por el Club Ciclista Cadalsa, presenta un recorrido para 2026 que girará alrededor de la localidad de Muelas del Pan. La localidad zamorana ganará peso en la competición que contará con un recorrido de largo kilometraje y varios pasos previos a la meta para buscar el mayor espectáculo posible.

Podio de la edición de 2025 del Gran Premio Muelas del Pan. / Eriz Fraile

Juntos para contar con los mejores

El Gran Premio Muelas del Pan-Caja Rural-Diputación de Zamora es el sucesor espiritual de una de las carreras más longevas del calendario nacional, el conocido Trofeo Iberdrola y, posteriormente, Trofeo de San José.

La competición aspira a mantener la trayectoria histórica de la prueba de la mano del Ayuntamiento de Muelas del Pan, Caja Rural de Zamora y Diputación de Zamora, cuya colaboración resulta fundamental para volver a congregar en la provincia a los grandes corredores y equipos de categoría élite y Sub-23 que se darán cita para la edición 2026.

Una fecha estratégica

El nuevo capítulo de esta jornada ciclista se disputará finalmente el 8 de marzo, fecha elegida para situar la prueba tras la disputa de la Copa de España que tendrá lugar en Padrón (Galicia). Una circunstancia aque podría elevar la participación a más de 25 equipos nacionales de primer nivel buscando este preciado título que se disputa en el arranque de temporada.