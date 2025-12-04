La fábrica de las estrellas visita el Ruta de la Plata

El Ruta de la Plata acogerá este domingo (16.00 horas) uno de los partidos más interesantes de la temporada como siempre lo es el del Real Madrid Castilla. La fábrica de estrellas merengue visitará a un Zamora CF crecido tras acumular dos victorias seguidas, pero también el filial se encuentra en un gran momento de forma tras acumular siete victorias en nueve jornadas. No cabe duda de que es un partido muy atractivo para el aficionado porque en el Municipal Zamora estarán varios jugadores que pronto darán el salto al primer equipo, dirigidos desde esta temporada por Álvaro Alberola que ha ocupado el puesto en el banquillo de Raúl González en las campañas anteriores.

Los últimos canteranos en dar el salto al primer equipo han sido Gonzalo y Carreras, pero ya hay varios jugadores del Castilla que saben lo que es debutar con el primer equipo que dirige Xabi Alonso. El más asiduo está siendo el portero leonés Fran González que ayer mismo fue convocado para el encuentro contra el Athletic respaldando a Courtois y a Lunin. “Nos sentimos muy a gusto, la gente nos está apoyando mucho, estamos muy fuertes y muy cómodos, y ese es el camino a seguir. Sumar de tres en tres en casa cada quince días es muy importante para luego ir fuera de casa y ser igual de competitivos”, señaló Arbeloa tras la victoria del Castilla frente al Barakaldo . El filial jugó ayer en la Premier League International Cup para jugadores sub 21 contra el Everton y en una nueva oportunidad para los jugadores menos habituales. “Es una competición muy atractiva que nos apetece mucho jugarla y nos viene bien para que los jugadores puedan seguir demostrando lo que llevan dentro”, ha explicado el técnico merengue.

Arbeloa espera con ilusión el viaje a Zamora y explica que “ninguno de los equipos que nos ha ganado ha sido superiores a nosotros. Ni el líder vino aquí y fue mejor que nosotros. Estábamos perdiendo partidos por errores propios de la juventud que tenemos y en cuanto hemos sabido que hay que competir, que no hay que regalar, que hay que estar muy serios y lo que significa la categoría, pues los resultados están llegando”, no duda en reconocer el entrenador salmantino quien destaca las victorias en casa consecutivas contra Pontevedra, Avilés, Talavera, Cacereño y Barakaldo encajando solo un gol. Detrás de estos buenos resultados figura un amplio grupo de buenos jugadores que serán protagonistas en los próximos años del fútbol español y, de hecho, prácticamente todos ellos han formado parte de las selecciones españolas de categorías inferiores, empezando por el leonés Fran González que es titular en la sub 21. Además en la competición europea suele actuar Sergio Mestre, llegado desde la cantera del Atlético de Madrid.

En la línea defensiva, ya Ancelotti en la pasada campaña contó con Víctor Valdepeñas que alterna los puestos de lateral y central, y otros de los jugadores destacados son Joan Martínez, internacional sub 17, con lesión de ligamento; o Diego Aguado, lateral izquierdo. Jesús Fortea es otro de los defensas destacados que reapareció ayer ante el Everton tras una lesión, y que jugó el pasado Mundial sub 20.

En el centro del campo también filtrean con el primer equipos el sevillano Manuel Ángel que también regresó ayer al equipo, Thiago Pitarch o el organizador Jorge Cestero, pero quien parece destacar especialmente es el sub 19 César Palacios quien reconoce que “el equipo tiene que sacar carácter y personalidad, queremos ser un equipo presionante, que domine al contrario y en casa nos está yendo muy bien”, señaló tras conseguir uno de los goles del último partido de liga contra el Barakaldo (2-1).

La línea delantera del Castilla parece actualmente la menos potente en cuanto a efectivos, lo cual no le resta méritos a atacantes del nivel del extremo Álvaro Leiva, repescado tras su paso por el Algeciras; el murciano Rachad Fattal -lesionado-, el gaditano sub 19 Yáñez o el internacional con Guinea Loren Zúñiga formado en Canarias.

Se trata de la plantilla más joven de toda la Pimera Federación, con una media de 19 años, pero la falta de experiencia la suple con una enorme calidad y con una acertada dirección desde el banquillo. Ayer mismo se anunciaba además el fichaje del joven mediapunta de la UD Logroñés, Manex Rezola (19 años).

De cara al partido de Zamora, Arbeloa no podrá disponer del centrocampista Mesonero y de Álvaro Leiva, expulsados en el partido de Liga contra el Barakaldo. Ayer ante el Everton, Arbeloa convocó a los porteros: Mestre y Súnico. Defensas: Lamini, D. Jiménez, Manu Serrano, Diego Aguado, Fortea y Mario Rivas. Centrocampistas: Manuel Ángel, Palacios, Cristian David, Pol Fortuny, Thiago, Mesonero, G. Castrelo y Leiva. Delanteros: Yáñez y Loren Zúñiga.