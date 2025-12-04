Dieciocho zamoranos en los Premios Excelencia

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó ayer la orden por la que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte resuelve la convocatoria de los Premios a la Excelencia Deportiva para deportistas y entrenadores de Castilla y León. Estos galardones son un reconocimiento a los deportistas y entrenadores de la Comunidad por los resultados deportivos obtenidos en el año 2024.

La piloto Sara García. | SG

Por lo que respecta a la provincia de Zamora serán dieciocho los premiados, quince de ellos deportistas y otros tres entrenadores o técnicos. En total, se conceden 225 premios, de los que 173 corresponden a deportistas y 52 a entrenadores. El importe empleado asciende a 449.997 euros, repartido conforme a las valoraciones que recoge la convocatoria.

Los premios se han repartido entre deportistas y entrenadores de treinta y dos federaciones deportivas, incluidas las federaciones españolas, obteniendo mayor número de premiados las federaciones de Castilla y León, concretamente la de Patinaje, seguida por la de Atletismo y por la de Rugby.

Los zamoranos

Los deportistas zamoranos que recibirán los premios son: la ciclista Sara Yusto (2.093 euros), la motociclista Sara García (3.595 euros), los piragüistas Eva Barrios (2.093), Spas Dimitrov (2.093), Carlos Garrote (3.595), Javier Pedruelo (2.093), Laura Pedruelo (2.093), Sergio Pereda (2.093) y Paula Yáñez (2.093); y los socorristas Diego Antón (2.093), Marcos Antón (2.093), Ana Bailón (2.093), Carolina Ganado (2.093), Javier Huerga (2.595) y Nerea Martín (2.093).

Los técnicos zamoranos becados son Alejandro Delgado en piragüismo (719 euros), y Cristina García Carballo y Óscar Vaquero, de salvamento y socorrismo (418 euros).

La Consejería tiene, entre sus objetivos destacados, el fomento y apoyo al deporte de alto nivel y de competición, por lo que la finalidad de la concesión de estos premios es la de elevar el nivel técnico deportivo, contribuir a la progresión del rendimiento y a la consolidación del deporte de alto nivel y de competición, nacional e internacional, de los deportistas y entrenadores castellanos y leoneses.

La concesión de estos premios supone «un reconocimiento social al trabajo y al esfuerzo, tanto individual como colectivo, que los deportistas y entrenadores realizaron el pasado año y que quedaron plasmados en los resultados obtenidos en el ámbito nacional y/o internacional», señala la Junta de Castilla y León.n