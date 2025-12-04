David Novoa regresa a la selección absoluta de fútbol sala

La provincia de Zamora volverá a estar representada en la selección nacional de fútbol sala. El seleccionador de fútbol sala, Jesús Velasco, hizo oficial estos días pasados la prelista de 30 jugadores para los partidos amistosos que se disputarán en Serbia los días 20 y 22 de diciembre y entre ellos está el benaventano David Novoa, que se quedó fuera en la última convocatoria por lesión, aunque ya está recuperado.

Serán los últimos partidos de preparación antes del Europeo, que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia entre el 21 de enero y el 7 de febrero.

La concentración comenzará el día 15 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el equipo se desplazará a Serbia el día 18, mientras que el lunes 8 se hará pública la lista definitiva de 15 jugadores.

Las principales novedades son el meta Fabio Alvira, del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el cierre Antonio Manuel Sánchez Tienda, Boyis, del Viña Albali Valdepeñas, y el pívot Gonzalo Santacruz, de O Parrulo Ferrol, mismo equipo en el que milita Novoa.

Se espera que el benaventano, formado en la cantera del Atlético Benavente, esté en la lista definitiva puesto que cuando ha defendido "La Roja" ha despertado los aplausos y elogios por sus buenas actuaciones. n