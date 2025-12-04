Ana Bailón y Marcos Antón, con la élite en Nueva Zelanda

Los zamoranos Ana Bailón Barrios y Marcos Antón Martín, ambos pertenecientes al C.D.S. Dragones, completaron una actuación de alto nivel en la International Surf Rescue Challenge, celebrada en Mount Maunganui Main Beach (Nueva Zelanda) del 23 de noviembre al 1 de diciembre, Ana Bailón obtuvo un cuarto puesto en sprint y una undécima posición en carrera con ski de salvamento; mientras que Marcos Antón firmó dos octavas posiciones en las pruebas individuales de carrera con tabla y carrera con ski.

Los socorristas de Castilla y León regresan con impulso tras afrontar las tres grandes citas internacionales de Salvamento y Socorrismo a las que fueron convocados por la Real Federación Española (RFESS) para representar a España. Cinco socorristas estuvieron presente s en la Orange Cup de Róterdam (Países Bajos), la German Cup de Warendorf (Alemania) y la International Surf Rescue Challenge en Mount Maunganui Main Beach (Nueva Zelanda), tres escenarios de máximo nivel competitivo. En la primera de estas competiciones, la German Cup, disputada en Warendorf del 20 al 23 de noviembre, Lucía Zorrilla Fernández, del C.D. SOS La Bañeza, firmó una destacada actuación al lograr un sexto puesto en 100 metros socorrista, una séptima posición en 100 metros remolque de maniquí con aletas y un octavo puesto en 200 metros supersocorrista .

Durante la Orange Cup, celebrada en Róterdam (Países Bajos) del 27 al 30 de noviembre, Patricia Micovschi Fundiur (C.D. SOS La Bañeza) brilló al proclamarse campeona en la prueba de 100 metros remolque de maniquí con aletas. Completó su participación con un cuarto puesto en 50 metros remolque de maniquí, una séptima posición en 100 metros combinada de salvamento y un octavo puesto en 100 metros socorrista. Por su parte, Yael Mantecón Ruiz -Santaquiteria, del mismo club bañezano, alcanzó el podio en tres ocasiones con tres medallas de plata en las pruebas de 50 metros remolque de maniquí, 100 metros remolque de maniquí con aletas y 100 metros combinada de salvamento. Ambas deportistas completaron su actuación con la obtención de la medalla de bronce en el relevo 4x50 metros socorrista mixto, formando parte del equipo español convocado para este evento internacional.