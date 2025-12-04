El abrazo de Vinícius y las recetas de Ancelotti: Xabi Alonso cambia el rumbo para sobrevivir

"Hemos hecho un partido completo, muy serio. Hemos competido bien. Lo necesitábamos". A Xabi Alonso, tras un contundente 0-3 en una plaza tan señera como San Mamés, no le acompañaba la euforia, sino el alivio. No era el de Bilbao un examen final para él, pero sí una cita que podía determinar muchas cosas en el futuro cercano, con la visita del Manchester City al Bernabéu a apenas una semana vista.

El Real Madrid la superó con creces, liquidando con una convincente goleada la racha de tres empates consecutivos en Liga. En el mismo escenario en el que, hace hoy exactamente un año, Mbappé dijo haber "tocado fondo", Xabi Alonso se agarró a un nuevo doblete del francés para calmar las aguas, aunque el triunfo del Barça frente al Atlético le mantenga fuera del liderato liguero.

LaLiga: Athletic Club - Real Madrid. / Luis Tejido / EFE

Gestos de cariño hacia Vinícius

Cuando le preguntaron por su gran estrella, Xabi se mostró elogioso (como para no, 25 goles ya...), pero enseguida, tanto en el 'flash' con Real Madrid TV como en la rueda de prensa con los medios de comunicación, quiso introducir una variable en el análisis de la actuación de Mbappé. "Ha conectado muy bien con Vini", repitió en ambos foros, sin necesidad de que nadie le preguntara por el brasileño.

Y no, claro no es casual. Desde su polémica sustitución en el clásico, con el desplante público del delantero y la posterior disculpa, también pública, en la que el técnico fue premeditadamente ignorado, la relación entre ambos está constantemente bajo la lupa. En San Mamés, tras su cambio en el minuto 78, Xabi y Vinícius escenificaron su tregua con un cariñoso abrazo junto a la banda.

Xabi Alonso felicita a Vinícius después de uno de los goles del Real Madrid ante el Olympiacos / Associated Press/LaPresse / LAP

La escena ya se había visto hace una semana, tras la apurada victoria blanca (3-4) frente al Olympiacos. Gestos de complicidad que rebajan la tensión, elevada por una información que apuntaba a que Vinícius se niega a renovar su contrato (acaba en 2027) hasta que no mejore, si es que lo hace, su relación con su entrenador.

Su cambio en San Mamés

Algo ha cambiado entre ambos, al menos en apariencia. Contra el Athletic, como sucedió ante el Valencia (4-0), Alonso decidió sacarle del campo al mismo tiempo que a Mbappé, equiparando jerarquías. Desde el clásico, solo figuran esas dos sustituciones, además de la del partido de Grecia, ya en el descuento, y su suplencia inicial en Elche, tras el parón de selecciones.

El episodio del clásico dañó la autoridad de Xabi Alonso en el vestuario y el técnico, ante la crisis, ha decidido orillar el manual de Mourinho y abrazarse al de Ancelotti. Ante los problemas internos, perfil bajo y mano izquierda, por mucho que el cuerpo seguramente le pida otra cosa.

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso (i), saluda a sus jugadores a la finalización del partido contra el Athletic. / Javier Zorrilla / EFE

Las conversaciones individuales con pesos pesados en Atenas supusieron un punto de inflexión que desembocó en la alineación de San Mamés. Alonso, que había comenzado su andadura en el Mundial de Clubs concediéndole todos los galones a Arda Güler, renunció al turco en una cita clave, para dar cabida a los 'gallos' de la plantilla.

Güler, Mastantuono y Gonzalo

Arda fue suplente, al igual que Mastantuono, la que había sido su gran apuesta personal desde su llegada en agosto. Gonzalo, pichichi en el Mundial, ya solo dispone de minutos residuales. Rodrygo, ignorado entonces, juega, poco o mucho, en todos los partidos, pese a que lleva ya 31 partidos sin marcar gol, más que ningún otro delantero en la historia del Real Madrid.

El resultado, ese contundente 0-3, carga de razón a Xabi Alonso en su decisión de regresar a la receta de Ancelotti para cambiar el rumbo titubeante de su equipo y sobrevivir en el banquillo blanco. El regreso al Bernabéu este domingo, contra el Celta, tras casi un mes sin pisarlo, favorece a priori la rehabilitación del equipo antes de recibir al City de Guardiola. Otra prueba de primer nivel para un Xabi que se sabe en el punto de mira. De la afición, de su presidente y de sus propios jugadores.