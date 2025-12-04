Abierto el plazo para la San Silvestre de San Juan del Rebollar

San Juan del Rebollar se prepara para una nueva edición de su San Silvestre, la carrera más veterana de la comarca de Aliste, que regresará al calendario el próximo 31 de diciembre y que cuenta ya con su plazo de inscripción abierto.

Carácter solidario

La cita, organizada por la Asociación Cultural Carqueisa, mantendrá un capítulo más su carácter solidario, destinando la recaudación obtenida a la mejora de la sede social del pueblo.

Categorías y horario

Para esta ocasión, la San Silvestre del Rebollar contará con tres categorías: infantil (de un kilómetro de longitud), caminata (5 kilómetros) y carrera adulta (5 kilómetros).

Las pruebas arrancarán a las 15.30 horas con los más jóvenes y terminarán a las 16.00 horas con la salida para los corredores adultos.

Programa de actividades

La jornada comenzará por la mañana con una visita guiada a la finca El Cuervo, una propuesta de carácter cultural y natural que cada año atrae a numerosos participantes.

Al finalizar la visita, se ofrecerán las tradicionales sopas de ajo, mientras que tras la carrera se repartirá chocolate caliente entre los asistentes. Además, se celebrará un concurso de disfraces con premio al mejor disfraz, reforzando el ambiente festivo que caracteriza este evento.

Prueba combinada con Codesal

La San Silvestre del Rebollar mantiene su ya clásica colaboración con la Muy Silvestre de Codesal, que se celebrará el 28 de diciembre.

Ambas pruebas conforman una clasificación combinada, con premio para el mejor y la mejor del cómputo global entre las dos carreras, una iniciativa que se mantiene desde hace años y que impulsa la participación conjunta entre ambas localidades.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya están disponibles a través de la plataforma SmartChip, donde los participantes pueden formalizar su registro y consultar todos los detalles de la prueba.