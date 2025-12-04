Fin de semana sin mácula para AB Club Pádel y resultados diversos para Pádel Duero

El pádel zamorano mantuvo una semana más su electrizante actividad dentro de las competiciones regionales en una jornada que mantiene a sus equipos en vilo de cara a la siguiente fecha tanto de las Series Nacionales de Pádel como de la Major League Pádel.

Conjunto del Pádel Duero Aenus. | CEDIDA

AB Club de Pádel, protagonista

El gran protagonista en ambas competiciones fue AB Club de Pádel, que firmó un fin de semana prácticamente perfecto al saldar todos sus encuentros con victoria.

Series Nacionales de Pádel y Major League Pádel

Dentro de las Series Nacionales de Pádel, el AB-Toyota Vía de la Plata se impuso en Valladolid a CP D10z por un claro 5-7 logrando su primer ascenso en la competición.

Equipo del AB Club de Pádel. / Cedida

En la Major League Pádel, el club cosechó un doble triunfo: en la categoría de plata superó a los salmantinos del Tercer Tiempo por un claro 3-0 en el CD Albatros; y, en categoría Oro, salió victorioso de Salamanca al ganar por 1-2 a Olímpo PC, cediendo solo el punto del enfrentamiento masculino.

Club Pádel Duero, jornada intensa

Otro de los clubes más destacados del pasado fin de semana fue el Club Pádel Duero, que afrontó una intensa jornada dentro de las Series Nacionales de Pádel. Capítulo que saldó con resultados dispares, pero con balance positivo.

PD-Aenus asegura permanencia

El equipo PD-Aenus aseguró su permanencia en la Primera 500 tras imponerse por un ajustado 7-5 al Catedral Pádel Club de Salamanca, confirmando la solidez del bloque remodelado hace apenas tres meses. Un buen resultado que contrastó con la derrota sufrida por el conjunto de Primera Future a manos de Padeltinas de Palencia en Albatros (2-10).

Grand Slam para PD–Ternera de Aliste

En categoría Grand Slam, el PD–Ternera de Alistecerró su fase con derrota en Valladolid (10-2), aunque mantiene una meritoria tercera plaza que refleja su regularidad.

Equipo del Pádel Duero Ternera de Aliste. / Cedida

Pádel Duero Viriatos Toyota cae en casa

Por último, el Pádel Duero Viriatos Toyota cedió en casa frente al líder To2 Pádel de Béjar, en una serie de partidos igualados que dejaron patente el esfuerzo y la competitividad del cuadro zamorano pese a no sumar puntos.