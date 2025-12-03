El Villaralbo B ya es segundo tras ganar al Atlético Zamora

El CD Villaralbo B sumó tres nuevos puntos en su enfrentamiento ante un Atlético Zamora, que no bajo los brazos durante todo el partido (1-4). Los azulones se adelantaron pronto en el marcador con un tempranero gol de Hugo Arce, al rematar una falta botada por Pelayo. Con el gol de ventaja en el marcador, y pese al dominio azulón, los rojiblancos igualaban el partido con un gol de Víctor, que aprovechando un error de Fer C. El tanto generó dudas en los visitantes, que durante algunos minutos perdieron el control del juego, si bien es cierto que en la recta final de la primera parte, llegaría el gol de Fer A., además de hasta cuatro ocasiones claras de gol para que los de Villaralbo hubieran llegado al descanso con una amplia renta en el tanteador. Tras la reanudación continuó el dominio azulón pero los de Loren no sentencaron el encuentro hasta los minutos finales, en los que Fer A. y Alejo, sellaban una victoria del filial del Villaralbo, que asciende hasta la segunda posición de la clasificación antes de su enfrentamiento contra el líder, el C.D. Santa Croya.