Así le fue a la cantera del Balonmano Zamora en las ligas de Castilla y León

Nueva jornada con resultados dispares para los equipos de cantera del Balonmano Zamora.

Pleno de victorias para los cadetes pistacho

Gran jornada deportiva para los equipos cadetes del Balonmano Zamora. Así, el Bahía Príncipe logró una victoria de mucho mérito ante el segundo clasificado, el Aula B (36-34). Las vallisoletanas salieron imponiendo ritmo, pero las guerreras viriatas reaccionaron con intensidad defensiva y acierto en transición para llegar al descanso por delante (18–16). La segunda mitad fue un espectáculo de esfuerzo y emoción. El partido se decidió por detalles y terminó cayendo del lado zamorano, generando un triple empate en la segunda posición del grupo. Triunfo coral, con participación de todas las jugadoras y una actitud impecable.

También logró un triunfo sólido del cadete B femenino, el Ángel Óptico ante el Frucarbo (26-33). Desde el inicio el equipo mostró seriedad defensiva y claridad ofensiva, aprovechando contraataques y un ataque posicional muy trabajado. A pesar de percances y pequeñas lesiones, las jugadoras reaccionaron con carácter y ampliaron la ventaja en la segunda parte. Todas participaron, sumaron y dejaron muy buenas sensaciones.

Por último, se disfrutó de un partido muy completo del cadete B, con minutos de calidad para jugadores que suelen tener menos protagonismo. El Motorglass fue sólido en defensa desde el inicio y castigó al rival al contraataque.

En ataque, el juego sin balón y las continuidades marcaron diferencias. A pesar de errores de lanzamiento, el marcador se cerró con un claro 35–15 ante el Stage Time VDA C. Gran rendimiento global y muchas conclusiones positivas.

BAHÍA PRINCIPE / cedida

Gran exhibición de los juveniles del Balonmano Zamora

El juvenil del BMZ, el Universidad Laboral, firmó una gran actuación ante Aranda B (39-30) en un encuentro que se fue construyendo desde los primeros minutos. Los visitantes intentaron frenar al central pistacho con una defensa mixta, pero los laterales zamoranos se adueñaron del partido aprovechando los espacios.

La primera mitad terminó con una renta cómoda y, en la reanudación, el equipo mantuvo el control alternando defensas 6:0 y 5:1, además de un ataque resolutivo ante una mixta rival que terminó beneficiando al Zamora.

Dos puntos más que confirman la clara mejoría del equipo tanto en actitud como en juego.

Digna derrota del Moralejo ante el líder

El Moralejo Selección perdió ante el líder, el Sariegos, aunque el marcador final (41-29) no refleja la igualdad del partido durante gran parte del encuentro. El filial llegó a situarse 23–28 a falta de 15 minutos, pero la superioridad física y rotaciones del rival terminó inclinando el resultado. Pese a la derrota, el equipo sigue mostrando evolución, especialmente en capacidad ofensiva (29 goles). Ahora, todos los esfuerzos se centran en el duelo clave ante Autocares Sanalón Salamanca.

Premio incompleto para los infantiles del BMZ

Cara y cruz para las plantillas infantiles del BMZ. Comenzando con chicos, el Ingenierosdelestado.es BM Zamora B selló un empate de enorme mérito ante uno de los favoritos de la competición, Metalbur BM Burgos (27-27). Fue un partido muy igualado en el que destacó la fortaleza defensiva de ambos equipos. La defensa 3–2–1 zamorana, trabajada durante la semana, funcionó a la perfección, y la seguridad ofensiva de Nikolas Szelest y Lucas Diego fue determinante. Un punto que sabe a victoria.

Ingenieros del Estado - BM / cedida

También se vio un partido muy serio del Zamora C, el Alfaraz Motor, ante el Finca Cardaba VDA C (31-29) con una primera parte brillante tanto en defensa como en ataque. En la segunda mitad, el rival subió líneas y logró remontar, pero un arreón final de los zamoranos decantó el encuentro. Destacó especialmente Dani Lorenzo, clave en ambos lados de la pista. Triunfo de carácter y de gran valor para el grupo.

En plano femenino se vio una exhibición ofensiva del infantil femenino, el Bellido Decoración Zamora, que dominó desde el inicio gracias a un ataque fluido, con continuidades, circulaciones rápidas y fijaciones muy bien ejecutadas. En defensa, el equipo corrigió errores del primer tiempo y ofreció una segunda parte soberbia hasta el 31-11. Victoria contundente y grandes sensaciones colectivas.

Por último, el Inmoarza BM Zamora B vivió un choque con luces y sombras frente al Metalplast Aranda (37-25). El equipo empezó bien, pero Aranda abrió una brecha temprana que resultó difícil de recortar. En la segunda parte, las zamoranas ajustaron la defensa y mostraron mejoría, alcanzando su mejor cifra goleadora de la temporada (25 tantos). Pese a la derrota, actitud sobresaliente y participación de todas las jugadoras. Gran paso adelante en ataque.