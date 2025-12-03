Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mundial

La España de Elba se complica su clasificación en el Mundial de balonmano

Las Guerreras dejaron escapar una importante ventaja ante Serbia y ven peligrar su pase a los cuartos de final del Mundial

La zamorana Elba Álvarez marcó dos goles con la Selección. |

La zamorana Elba Álvarez marcó dos goles con la Selección. |

EFE-MLS

Dortmund

Las Guerreras cedieron ante Serbia en su estreno en la Main Round del Campeonato del Mundo 2025 en Alemania y Países Bajos (29:31), en un duelo decidido en los compases finales en el Westfalenhalle de Dortmund. España llegó a disfrutar de una ventaja de cinco goles. Sin embargo, las pérdidas en ataque dieron aire a Serbia, que fue reduciendo la diferencia hasta colocarse a un solo tanto. Tras un tramo de seis goles encajados de manera consecutiva, las balcánicas lograron empatar (27–27) a falta de siete minutos. El duelo entró entonces en un tramo final de máxima tensión. Serbia encontró mayor eficacia en sus últimas posesiones, logró ponerse por delante y terminó cerrando el partido con un (29:31) que le otorgó los dos puntos en esta primera jornada de la Main Round.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents