Mundial
La España de Elba se complica su clasificación en el Mundial de balonmano
Las Guerreras dejaron escapar una importante ventaja ante Serbia y ven peligrar su pase a los cuartos de final del Mundial
EFE-MLS
Las Guerreras cedieron ante Serbia en su estreno en la Main Round del Campeonato del Mundo 2025 en Alemania y Países Bajos (29:31), en un duelo decidido en los compases finales en el Westfalenhalle de Dortmund. España llegó a disfrutar de una ventaja de cinco goles. Sin embargo, las pérdidas en ataque dieron aire a Serbia, que fue reduciendo la diferencia hasta colocarse a un solo tanto. Tras un tramo de seis goles encajados de manera consecutiva, las balcánicas lograron empatar (27–27) a falta de siete minutos. El duelo entró entonces en un tramo final de máxima tensión. Serbia encontró mayor eficacia en sus últimas posesiones, logró ponerse por delante y terminó cerrando el partido con un (29:31) que le otorgó los dos puntos en esta primera jornada de la Main Round.
