La España de Elba se complica su clasificación en el Mundial de balonmano

Las Guerreras cedieron ante Serbia en su estreno en la Main Round del Campeonato del Mundo 2025 en Alemania y Países Bajos (29:31), en un duelo decidido en los compases finales en el Westfalenhalle de Dortmund. España llegó a disfrutar de una ventaja de cinco goles. Sin embargo, las pérdidas en ataque dieron aire a Serbia, que fue reduciendo la diferencia hasta colocarse a un solo tanto. Tras un tramo de seis goles encajados de manera consecutiva, las balcánicas lograron empatar (27–27) a falta de siete minutos. El duelo entró entonces en un tramo final de máxima tensión. Serbia encontró mayor eficacia en sus últimas posesiones, logró ponerse por delante y terminó cerrando el partido con un (29:31) que le otorgó los dos puntos en esta primera jornada de la Main Round.