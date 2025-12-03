Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Liga Provincial

El CD Coreses "tumba" en casa al Benavente - Villalpando (6-4)

Tras ver un 5-1 al descanso, los visitantes trataron de reaccionar pero no culminaron

CORESES CONTRA VILLALPANDO BENAVENTE

CORESES CONTRA VILLALPANDO BENAVENTE / cedida

A. O.

Zamora

Victoria del Coreses sobre el Benavente-Villalpando (6-4) en un encuentro que tuvo un inicio intenso, con los locales apretando y adelantándose en el minuto 8 con un gol de Britez tras un disparo desde fuera del área, y ampliando ventajas poco después.

A pesar de que la defensa visitante se mostraba estática, el equipo quiso dar un paso al frente y reducía distancias tras un saque de esquina y un error local en el despeje. Parecía que el encuentro tomaba otra dinámica, pero los fallos defensivos y desajustes en el centro del campo de Benavente – Villalpando permitió al Coreses encarrillar el encuentro con 3 goles más que ponían el 5-1 al descanso.

Se reanudó el choque con varios cambios en defensa y centro del campo para los visitantes, pero el Coreses no se relajaba y pudo poner el 6-1. Todo parecía hecho, pero en un ataque de orgullo y pundonor el Villalpando se lanzó y empezó a recortar distancias hasta entrar con un 6-4 en los últimos minutos. Al final, el Coreses supo aguantar para seguir en la zona top de la tabla, mientras que el Benavente Villalpando continúa bajando escalones.

