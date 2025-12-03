La cantera de fútbol de Zamora "estrenará" nuevos vestuarios externos en el Ruta de la Plata

El fútbol zamorano está de estreno. El Ayuntamiento de Zamora ha presentado este miércoles los nuevos vestuarios externos del Ruta de la Plata, unas dependencias cuya remodelación era irrenunciable debido al mal estado en el que se encontraban las instalaciones y que darán servicio a todos los equipos que entrenen y jueguen en el campo anexo conocido como “La Ratonera”, cuyo proyecto de remodelación está ahora mismo en proceso de licitación con un presupuesto de más de un millón de euros.

Hasta el estadio municipal se desplazó el concejal de Deportes que fue el encargado de dar a conocer todos los detalles de esta obra que ha supuesto el arreglo integral de seis vestuarios en los que todavía falta por instalar el mobiliario. Manuel Alesander Alonso apuntó que tras la intervención los futbolistas y entrenadores tendrán a su disposición unas estancias domotizadas a las que se accederá con tarjetas y que estarán vigiladas (en la zona de la entrada y pasillo, no en el interior) por cámaras de seguridad para prevenir actos vandálicos, todo controlado desde la garita de los otros vestuarios del Ruta que atienden el anexo de “La Peineta”, más cercano al auditorio.

“Una de las cuestiones principales ha sido el arreglo integral, no solamente del suelo, sino también el saneamiento del techo, duchas, sanitarios y pareces”, indicó el responsable de Deportes quien añadió que “hubiese merecido la pena que se viera el antes y el después, porque el cambio ha sido bastante interesante”. Además, explicó que todos los vestuarios están climatizados, algo muy demandado por los usuarios, sobre todo en época de frío, y todo tras un coste final de 90.464,75 euros, lo que supuso una rebaja respecto al coste con el que salió a licitación.

“Básicamente, lo que se ha hecho ha sido renovar todos estos vestuarios para que atiendan al futuro campo de fútbol 11 el Ruta que esperamos que esté operativo de cara a la temporada que viene. Ahora, estos vestuarios ya estén totalmente disponibles y reformados para todos los equipos que vengan a entrenar y competir al nuevo campo. La siguiente fase será la incorporación de bancos y de material sobre todo para los entrenamientos, para los entrenadores y demás”, apostilló el edil que confía en dar más servicio al fútbol de la ciudad.

Más campos en la capital del Duero

Además, Alesander Alonso aprovechó para recordar otras actuaciones relacionadas con el fútbol en la ciudad y la necesidad de nuevas instalaciones. En concreto habló del futuro campo de F7 en la zona del Seminario, del que ya se presentó un proyecto inicial en el que ha habido que subsanar ciertos detalles y que en las próximas semanas saldrá a licitación. A mayores, recordó que están en conversaciones con la Diputación de Zamora para prolongar el convenio en las instalaciones del Tránsito y poder construir en estos terrenos un campo de F11 con coste y gestión municipal. “Con esos futuros nuevos campos (anexo del Ruta, Seminario y Tránsito), unido a los ya existentes, creo que se va a dar bastante buen servicio a la ciudad, teniendo en cuenta que también se van a renovar, y así está en el presupuesto reflejado, los campos de Valorio”, apostilló Alonso.

Del mismo modo, y siguiendo con instalaciones deportivas, sí reiteró su idea de optimizar los recursos públicos con los que cuenta Zamora. A este respecto, y también en referencia al convenio con la Diputación Provincial para las instalaciones del Tránsito, donde se busca hacer otro campo de F11, admitió que “la idea es que el ayuntamiento se haga cargo del pabellón” pero es algo que todavía no está cerrado.