Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala

El benaventano David Novoa regresa a la selección absoluta de fútbol sala tras superar su lesión

España cerrará el año con dos amistosos en Serbia los días 20 y 22 de diciembre

David Novoa

David Novoa / Cedida

EFE / P. F.

La provincia de Zamora volverá a estar representada en la selección nacional de fútbol sala. El seleccionador de fútbol sala, Jesús Velasco, hizo oficial este lunes la prelista de 30 jugadores para los partidos amistosos que se disputarán en Serbia los días 20 y 22 de diciembre y entre ellos está el benaventano David Novoa, que se quedó fuera en la última convocatoria por lesión.

Serán los últimos partidos de preparación antes del Europeo, que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia entre el 21 de enero y el 7 de febrero.

La concentración comenzará el día 15 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el equipo se desplazará a Serbia el día 18, mientras que el lunes 8 se hará pública la lista definitiva de 15 jugadores.

Noticias relacionadas y más

Las principales novedades son el meta Fabio Alvira, del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el cierre Antonio Manuel Sánchez Tienda, Boyis, del Viña Albali Valdepeñas, y el pívot Gonzalo Santacruz, de O Parrulo Ferrol, mismo equipo en el que milita Novoa.

Convocatoria de futbol sala

Convocatoria de futbol sala / RFEF

PRELISTA

- Porteros: José Miguel Oliver Solano (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Jesús Herrero (Movistar Inter), Dídac Plana (Barça), Fabio Alvira (Córdoba Patrimonio de la Humanidad) y Antonio Navarro (Quesos El Hidalgo Manzanares).

- Cierres: Antonio Manuel Sánchez, Boyis (Viña Albali Valdepeñas), Antonio Pérez (Barça) y José Antonio Fernández (Movistar Inter).

- Alas-cierres: Miguel Ángel Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Ricardo Mayor, David Álvarez, Adrián Rivera (ElPozo Murcia Costa Cálida) y Raúl Gómez (Movistar Inter).

- Alas: Francisco José Cortés Hernández, Gonzalo Castejón (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Cecilio Morales, Javier Mínguez (Movistar Inter), David Novoa (O Parrulo), Pablo Muñoz (Servigroup Peñíscola), Pol Pacheco, Eric Martel (Barça), Daniel López, Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior) y Mario Rivillos (Illes Balears Palma Futsal).

- Alas-pívots: Adolfo Fernández (Barça), Daniel, Gabriel García (Quesos El Hidalgo Manzanares), Esteban Cejudo (Jaén Paraíso Interior) y Jorge Carrasco (Viña Albali Valdepeñas).

- Pívots: Jesús García (MFK Tyumen/RUS), Pablo Ramírez (Jimbee Cartagena Costa Cálida) y Gonzalo Santa Cruz (O Parrulo).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents