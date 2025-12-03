Xabi rescata la pizarra de Ancelotti para ganar en San Mamés

Conquistó San Mamés el Real Madrid con un once más propio de Ancelotti que de Xabi Alonso. Un once de esos que agradará a Florentino y un once en el que Mbappé desequilibra, Courtois sigue al rescate y las estrellas juegan donde quieren. Quizás el once más reconocible y más ortodoxo del curso, pero que no tiene nada que ver con el Real Madrid del Mundial de Clubes. El día que Xabi se disfrazó de Ancelotti el Real Madrid ofreció su mejor cara.

Andaba el Real Madrid perdido entre la poética herencia de Ancelotti y la prosaica propuesta de Xabi mientras chocaba con la realidad innegociable del fútbol: si no corres, no ganas. La condescendencia de Carletto permitió a los jugadores maquillar su pereza, pero Alonso aterrizó en el Bernabéu con la intención de construir un equipo de fútbol. Y el sacrificio brilla por su ausencia en un vestuario descreído. Xabi ha heredado una plantilla pagada de sí misma que se escuda en la peor de las coartadas, el éxito, para desatender sus órdenes.

Hoy el Real Madrid vive de los goles de Mbappé y las paradas de Courtois. Sufre con la ida y vuelta y no tiene paciencia para atacar posicionalmente a rivales que se atrincheran atrás. Sobrevive a golpe de transiciones, de situaciones en las que el rival queda malparado. Crea ocasiones, pero está entre los cuatro peores finalizadores de la Liga. Y si no corres y no aciertas... Xabi se ha topado con un mediocampo sin calidad defensiva, sin instinto para anticiparse al juego rival. Un equipo de sprinters para subir el Angliru. Por eso lleva tres meses reeducando defensivamente a sus jugadores.

En Bilbao se plantó un cuestionado Alonso apostando por el músculo mientras sacrificaba a Arda Guler, su apuesta estrella de inicio. Sacrificio, el más barato, que venía a confirmar que Xabi se ha resignado a aparcar su pizarra en busca de resultados, al tiempo que mantiene a las estrellas contentas. Por delante de Camavinga y Tchouameni aparecían Valverde, donde le gusta, Bellingham, donde quiere, y Vinícius, donde exige. Ni rastro del Madrid de Xabi en el Mundial de Clubes.

Mbappé... y Courtois

Sin fútbol en el medio, el Madrid arrancó directo. A los cinco minutos Unai Simón ya había hecho dos paradas meritorias y en el seis un pase largo de Trent provocó una transición en la que Mbappé sacó partido de la inesperada tibieza de la defensa local. El gol aquilató a los blancos ante un Athletic tierno que pudo empatar en el minuto 24, cuando Courtois salvó un violento disparo de Guruzeta. Cinco minutos después el belga realizaba otra parada majestuosa a Berenguer. Al Madrid se le hacía bola la salida, lo que rentabilizaba la presión de los Leones, y en ataque vivía de los pelotazos a la espalda de la zaga bilbaína. En uno de Militao a Vinícius, Simón evitó el tanto del brasileño. Pero el segundo gol terminó llegando en una subida de Trent en la que el Madrid cargó el área con jugadores y Camavinga cabeceó a la red.

Obligado por la desventaja en el marcador, el Athletic salió mordiendo más arriba, lo que provocó que Jauregizar hiciese trabajar a Courtois. Sin embargo, no daba sensación que unos vaporosos Leones pudieran remontar un choque que tenía cuesta arriba. Sensación que quedó certificada en el minuto 59, cuando Mbappé sacó otro latigazo que Unai Simón vio demasiado tarde. Si el año pasado Kylian tocó fondo en San Mamés con aquel penalti que falló, esta temporada ofreció su mejor versión confirmando este deslumbrante inicio de curso en el que suma 16 de los 32 goles del equipo en Liga.

Los únicos contratiempos que sufrieron los blancos fueran las lesiones de Trent (muscular) y Camavinga (tobillo), porque tras el tercer gol visitante Valverde tiró la toalla pensando en los compromisos que le vienen ante Atlético y París Saint-Germain. Se marcharon Jauregizar y Berenguer y con ello quedó sentenciado el encuentro a la espera de una última pincelada de unos y otros. Hasta Vinícius escenificó con un abrazo la reconciliación con un Xabi que sale reforzado de "Bilbado" por una victoria en la que acudió a la receta de Ancelotti para ganar puntos y tiempo. La incógnita es saber hacia dónde evolucionará este Madrid.