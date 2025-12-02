El Zamora CF prepara la visita del Real Madrid Castilla de Arbeloa: mismos precios y llamamiento a la afición

Con el Zamora CF en un gran momento de juego y resultados, el Ruta de la Plata se prepara para recibir este domingo a uno de los rivales más atractivos, al menos por nombre, del Grupo 1 de Primera RFEF. El Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa desembarcará en la capital del Duero dispuesto a poner a prueba al equipo de Óscar Cano que, tras dos triunfos consecutivos, confía en darse un nuevo festín ante su público.

El choque será en pleno pueste festivo, el 7 de diciembre a las 16.00 horas, y desde la planta noble se confía en que la afición rojiblanca responda con su presencia a este importante encuentro que sería el de la consagración de la plantilla que ahora mismo está a tres puntos del play-off.

A pesar de la importancia de este encuentro, en el que se podrá ver sobre el césped del Ruta a futbolistas de La Fábrica blanca, alguno de los cuáles acabará en el primer equipo, desde el Zamora CF no se han anunciado medidas especiales, al menos de momento, aunque sí es probable que, una jornada más, haya fanzone en los aledaños del estadio desde el mediodía.

Los mismos precios

Asimismo, y tal y como han confirmado a este periódico, los precios establecidos no van a variar por la llegada del Madrid Castilla: 25 euros en Tribuna, 20 en Preferencia y 15 en los Fondos, con la entrada gratis para los socios como es habitual.

Si a mayores se desde alguna actividad extra, se dará a conocer en las próximas horas. No obstante, lo que es una realidad es que el club quiere a los jugadores concentrados en el encuentro.

Así, el equipo disfruta hoy martes de su día de descanso y volverá mañana al trabajo. Hay que recordar, además, que este es el último partido en casa de 2025, puesto que después restarán dos desplazamientos para medirse a Cacereño y Guadalajara, dos rivales que ahora mismo están en zona de descenso.