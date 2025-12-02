El Zamora de Óscar Cano afonta con números positivos su siguiente reto: rendir ante un equipo de "play-off"

El Zamora CF ya piensa en positivo. Y lo hace con los números a favor de dicha corriente por primera vez desde que llegara Óscar Canoal banquillo rojiblanco. Cifras que reflejan la mejoría de un equipo que afrontará, posiblemente en su mejor momento, una nueva prueba de nivel.

Un cambio de sensaciones en números

Cano se hizo con las riendas del Zamora CF hace prácticamente un mes y, ciertamente, le ha cambiado la cara al equipo. Ya no solo sobre el césped, apostando por un estilo diferente al de Juan Sabas, también a nivel de números.

El Zamora CF celebra el gol de Athuman en Tajonar. / Área 11

Balance de puntos

Por primera vez desde que aterrizó el granadino en la capital del Duero, el Zamora CF cuenta con su saldo de puntos por partido en positivo.

El empate sin goles frente al Ourense CF y las dos últimas victorias ante CF Talavera de la Reina y CA Osasuna "B" permiten a los rojiblancos acumular 7 de los 12 puntos que han disputado con su nuevo técnico. Es decir, un 58% del total posible, una media cercana a seis de cada diez puntos.

GALERÍA | El Zamora CF le da el primer triunfo a Óscar Cano ante el CF Talavera / José Luis Fernández

Una cifra significativa

Esa cifra resulta significativa, ya que sobre los diez encuentros anteriores, el porcentaje de puntos cosechados no llegaba a la mitad de los disputados (12 sobre 30, un 40%).

La última vez que el Zamora CF contaba con un balance del 50% fue el 4 de octubre, tras caer en Tenerife, el principio del bajón rojiblanco. Eso sí, el balance sigue sin estar equilibrado, pues el general es de 19 puntos de 42 posibles (45%).

Mejora futbolística

Esa mejoría numérica también se ha dejado notar en parámetros futbolísticos. El Zamora CF firma con Cano 1,25 goles por partido, mientras que encaja 0,6 de media.

Y si bien con Sabas el promedio goleador era mayor (1,3), también era mucho más abultado el de tantos en contra (1,4). Motivo por el que, tras varias jornadas, el Zamora CF vuelve a tener un golaverage general positivo (+1).

Retos pendientes

Con todo, es evidente que el Zamora CF todavía tiene camino por recorrer bajo la tutela de Cano para ser el conjunto que afición y directiva desean ver.

La alegría de volver a tener el "play-off" a tiro o terminar con la larga sequía de triunfos fuera de casa debe ser el principio de una transformación que no está completa. Aún quedan detalles por pulir, como la facilidad para terminar con un hombre menos sobre el verde lejos del Ruta de la Plata.

El problema más evidente: las expulsiones a domicilio

Las sanciones actuando como visitante, cinco en siete partidos hastal a fecha, son un problema. Óbice que Cano no ha podido atajar hasta ahora, como confirman las expulsiones de Carbonell y Athuman en las últimas salidas.

O las "lagunas" tras el descanso en varios encuentros, que no concuerdan con la imagen exhibida en minutos anteriores.

El desafío del Real Madrid Castilla

Los cambios requieren de tiempo y su evolución está marcada por los retos a superar. El Zamora CF recuperó el ánimo, ganó y enlazó dos victorias rompiendo el maleficio fuera de casa en Primera RFEF.

Ahora, el desafío es demostrar que puede llevar a cabo el nivel de juego visto en Tajonar frente a un aspirante al "play-off" como el Real Madrid Castilla. Para ello se preparan los rojiblancos, que no quieren hacer de la mejoría constatada hasta ahora un capítulo pasajero.