Xabi: "¿Araujo? Los futbolistas no son máquinas, son personas"

Xabi Alonso compareció en rueda de prensa antes de celebrar el entrenamiento previo al viaje del Real Madrid a Bilbao, donde mañana se medirá a las 19.00 horas en San Mamés al Athletic. Un partido en el que el tolosarra se juega parte de su futuro en el banquillo blanco, porque una derrota en el feudo de los Leones le dejaría muy tocado tras los tres empates que ha encadenado en Vallecas, Elche y Girona.

Su futuro en el aire

Preguntado si tiene la sensación de que se juega algo más que el partido, el donostiarra advirtió que "no son preguntas para mí. Sabemos el momento en el que estamos en la temporada. Todavía queda mucho. Está todo igualado y todo puede dar muchas vueltas. El corto plazo es mañana, ganar en San Mamés y superar esta racha en la que nos está costando". El técnico también confirmó que sigue hablando con Florentino: "He vuelto a hablar con el presidente. Y lo hacemos en términos muy positivos, en buen tono y queriendo revertir los resultados".

Alonso reveló que en las charlas que ha mantenido individualmente con los futbolistas en estos días previos "hablamos de fútbol, de vestuario, de qué cosas necesitamos mejorar para ser más constantes en el juego y romper esta dinámica para volver a ganar fuera en la Liga. El fútbol son procesos, son momentos y lo importantes es cómo los afrontamos. Que tengamos la convicción en el equipo y yo la tengo en ellos".

El bache del equipo

Sobre el bache en el que está el equipo, apunta que "los jugadores tienen claro lo que podemos hacer y cómo mejorarlo. Sin organización es imposible, hay que trabajarlo. El otro día mejoramos mucho en la segunda parte y por eso tuvimos más oportunidades. Todo parte de tener ese conocimiento y de controlar las fases ofensivos y defensivas". Sobre la convivencia en el once de Bellingham y Guler, sostiene que "después del partido del Barça y del Valencia el equipo en general hemos perdido un poco de calidad en el juego y energía. Y todos nos vemos afectados. Arda y Jude pueden jugar juntos y volverán a hacerlo".

El tolosarra tiene claro que "podemos mejorar los saltos de presión, las vueltas, la constancia, ser más regulares... Algo que viene cuando tenemos un buen feeling, pero eso depende de las sensaciones en el campo. Y cuando fluye son mucho mejores. Queremos llegar a eso. Tenemos una plantilla lo suficientemente amplia y buen para poder competir. Estamos en diciembre, noviembre no ha ido como esperábamos. Pero confío en la calidad y personalidad de este grupo para pelear por todo".

Preguntado por casos concretos habló de Bellingham: "Le veo con ganas. Comparte la sensación de no estar contento después de no ganar y sabe que la exigencia y la responsabilidad son máximas. Nos tenemos que ayudar entre todos y ayudarle a él para que esté contento". También lo hizo de Rodrygo: "Debemos confiar en él, esperar porque el fútbol cambia con una acción. Y Rodrygo tiene calidad y nadie duda de él. Tiene muy buena actitud y predisposición. Necesita una buena jugada, un buen partido para cambiar el feeling". Y se refirió al rol de Gonzalo: "El rendimiento de Gonzalo en el Mundial de Clubes fue espectacular y ahora no está teniendo todos los minutos que merecería, pero allí no estaba Kylian, que ahora está dando un rendimiento espectacular. Gonzalo es inteligente y sabe donde está y siempre está preparado. Y le necesitamos".

Por último, Xabi fue preguntado por la baja de Ronald Araujo por problemas de salud mental, según informaban desde Barcelona. "¿Araujo? Hay que respetar las necesidades de los jugadores. No son máquinas, son personas. Hay mucha exigencia. Y si han decidido eso por el bien del chico me parece lógico", concluyó Alonso.