En Directo
Fútbol femenino
La vuelta de la final de la Nations League, en directo | España - Alemania
La Roja llega a la vuelta de la final tras el 0-0 de Kaiserslautern, sin Aitana Bonmatí pero con el respaldo de un Metropolitano lleno y la ambición de cerrar una herida abierta en la Eurocopa
Marc Gómez
Hay noches que no se esperan: se presienten. Noches que llegan cargadas de emoción e intensidad antes incluso de que ruede el balón. Y el Metropolitano vivirá una de ellas. España y Alemania se miden este martes (18.30h) para decidir la UEFA Women’s Nations League, una final que aparece apenas cuatro meses después de la cicatriz que dejó la Eurocopa perdida ante Inglaterra en los penaltis. El fútbol pocas veces concede revancha tan pronto, y esta vez lo hace con un premio mayúsculo: la opción de conquistar el tercer título de la historia de la selección.
Todo quedó abierto tras el 0-0 de Kaiserslautern, un partido de doble lectura. En la primera parte, Alemania impuso músculo, ritmo y una presión que obligó a España a resistir. Fue un ejercicio de supervivencia sostenido por una Cata Coll enorme y por Irene Paredes, que salvó un gol cantado bajo palos. En la reanudación, la Roja reajustó posiciones, ganó metros y respiró al fin con balón. El empate se acogió como un tesoro: la final se decidiría en casa.
Con el Metropolitano rozando el lleno, España quiere que esta vuelta sea distinta. Quiere volver a su identidad, a ese fútbol que domina desde la pausa y acelera desde el talento. Alexia Putellas, que ya había advertido que “ahora sí que queda una final a un partido”, encabeza un grupo que se siente preparado para dictar el ritmo del encuentro. Alrededor, Mariona, Ona Batlle, Laia Aleixandri y una generación que ha aprendido a competir desde la serenidad y el vértigo y a superar situaciones de adversidad.
Todo por decidir
El partido de ida finalizó con 0-0, por lo que 'La Roja' únicamente necesitará ganar en el Metropolitano para proclamarse campeona de la Liga de Naciones.
¡Buenas tardes! Abrimos el directo para seguir la vuelta de la final de la UEFA Women's Nations League entre España y Alemania.
