El Vino de Toro Caja Rural, líder regional máster de campo a través

El Vino de Toro Caja Ruralvolvió a demostrar su hegemonía en el atletismo máster regional al imponerse con claridad en el Campeonato de Castilla y León de Campo a Través, celebrado en Peñaranda de Bracamonte.

Dominio absoluto en Castilla y León

El club zamorano se proclamó campeón por equipos en todas las categorías disputadas (Máster 35-40, Máster 45-50 y Máster 55 y superior), confirmando su dominio y repitiendo los títulos logrados en la pasada edición.

Éxito colectivo e individual

Además del triunfo por equipos, los atletas vinateros —los más numerosos en meta— sumaron 13 medallas individuales, consolidando el papel protagonista del Vino de Toro Caja Rural en la competición.

Verónica Sánchez, campeona en casa

La actuación más destacada llegó de la mano de Verónica Sánchez, que revalidó su título autonómico máster al imponerse nuevamente en la categoría F50, logrando la victoria en su tierra salmantina.

Verónica Sánchez. / Cedida

Podios masculinos de nivel

En la clasificación general masculina, Vicente Tejedor firmó una meritoria tercera posición, además de ser subcampeón en M45. También brillaron Hugo Tardón, campeón en M35, y Silvino López Ramos, vencedor en M55. La cosecha se completó con los podios de Ramón García García y Miguel Ángel Rodríguez Erices en M60, así como las preseas de José Antonio Velasco y José Ricardo Merchán en M65.

Referente indiscutible

El balance final de la cita en Peñaranda de Bracamonte reflejó la amplitud y calidad de la plantilla vinatera, confirmando al Vino de Toro Caja Rural como referente indiscutible del campo a través máster en Castilla y León.