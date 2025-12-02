Toni Nadal en su primera visita a Zamora: "Los rivales de Carlos Alcaraz no son los de Rafa"

Toni Nadal dirigió este martes en el Teatro Ramos Carrión de Zamora una charla en la que apostó por la exigencia como principal principio vital para cualquier estudiante y reconoció en declaraciones en exclusiva a LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA que Carlos Alcaraz es un gran jugador pero no tiene enfrente los rivales que se enfrentaron a su sobrino, Rafa Nadal. El prestigioso entrenador de tenis completó las nueve charlas que ha impartido en cada una de las provincias de Castilla y León sobre «Nuestra educación, lo primero» en las que expuso su experiencia como preparador y monitor de Rafa Nadal, en un acto patrocinado por la Junta que llenó de estudiantes de Enseñanza Media el Teatro Ramos Carrión.

Toni Nadal declaró una vez finalizado el acto a este periódico que Rafa Nadal no ha cambiado nada como persona desde que ha dejado la competición: «Como persona es exactamente igual, menos jugar, sigue haciendo las mismas cosas, tiene el mismo comportamiento, aunque ahora es padre, aunque antes tenía siempre en mente el ganar partidos y ahora tiene otras cosas en la cabeza, pero en lo personal, no ha cambiado absolutamente en nada». En cuanto a su relación con el gran tenista, añadió que «es casi más de amistad que de tío, somos familia cercana y hacemos muchas cosas juntos, jugamos al golf, hacemos comidas, yo voy a visitar a sus hijos pequeños. Es una relación normal familiar».

Toni Nadal cree que la carrera que está llevando Carlos Alcaraz «no es destacable, es muy destacable, y lleva camino de convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Vemos lo que está consiguiendo y tiene unas condiciones atléticas increíbles. Lo tiene todo». A su juicio, el futuro del tenista murciano dependerá «de la voluntad que él tenga y de sus rivales. Él tiene una ventaja que no tenían los de antes, es que sus rivales son algo más flojos, no están tan comprometidos. Alcaraz tiene un gran rival que es Sinner que está siempre ahí, pero el resto parece que han bajado su compromiso o su confianza en ellos mismos. Yo recuerdo en la época de Rafael, aparte de Djokovic y Federer, estaba Murray, Del Potro, David Ferrer, Wawrinca, que siempre estaban allí. Hoy en día, los rivales han abandonado», y aseguró que nunca le ha consultado cosas Alcaraz: «¿qué me va a consultar?. Tiene un entrenador muy bueno y y solo faltaría que me pidiera consejo a mi porque creo que va suficientemente bien encaminado».

El director general de Innovación y Formación del Profesorado, Luis-Domingo González, fue el encargado de inaugurar con una brillante intervención centrada en el esfuerzo y la actitud que debe adoptar el estudiante ante la realidad de la sociedad actual, la Jornada sobre Educación en Valores en la que intervino Toni Nadal acompañado por varios jóvenes y profesores que le plantearon preguntas sobre su experiencia personal como «educador», en este caso de un gran deportista.

«No concibo no querer avanzar en todos los ámbitos de la vida en que uno esté inmerso, pero mejorar no es fácil, cuesta, y para ello se tiene que tener un espíritu autocrítico y uno tiene que saberse rodear de gente que esté dispuesta a cuestionarlo», dijo Nadal dirigiéndose a los 500 estudiantes que se dieron cita en el Ramos Carrión, para continuar remarcando que «vivimos en un mundo en el que es difícil ser autocrítico. Todos están dispuestos a ofenderse cuando no les dicen lo que quieren escuchar. Hay sicólogos que apuestan por los mensajes de autoconfianza para los deportistas, pero yo creo lo que elevan es el autoengaño».

Toni Nadal señaló que su compromiso con Rafael Nadal «no fue tanto decirle aquello que él quería escuchar sino aquello que yo creía que les ayudaría a mejorar aún sabiendo que lo que les decía no le iba a sentar muy bien». "En la vida, uno tiene que tener muy claro el precio que tiene que pagar por las cosas es distinto, depende de las capacidades que cada uno tenga. Yo procuré decirle a la gente aquello que yo creía que les ayudaría a mejorar aún sabiendo que, en muchas ocasiones, a mi sobrino no le gustaba lo que le estaba diciendo", añadió.

Y recordó una final de Montecarlo contra Federer en la que le dijo a su sobrino: "Lo veo complicado porque Federer tiene el drive mejor que el tuyo, su revés también es mejor que el tuyo, su bolea es mucho mejor y cuando iba a insistir con el saque, Rafa me dijo: "No sigas, vaya moral que me das para salir a la pista". Yo le expliqué: "Si quieres te puedo engañar pero Federer no nos va a engañar. Tendremos que buscar a partir de aquí, la solución porque en la vida casi siempre hay solución Cómo diseño yo una buena estrategia si hago creer a mi sobrino que su saque es mejor que el de Federer... Uno tiene que aceptar la realidad que vive, no buscar escusas y con lo que tenemos, hay materia suficiente para funcionar".