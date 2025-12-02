Doble derrota zamorana en las ligas regionales: El River Zamora B alarga su crisis y el Ciudad de Toro sale goleado

Doble derrota para los equipos zamoranos de fútbol sala envueltos en competiciones regionales dejó el pasado fin de semana la disputa de una nueva jornada tanto en Tercera División como en la Liga Regional de Aficionados. Competiciones cuyo último capítulo se saldó con el mismo resultado para el fillial del River Zamora y el Ciudad de Toro, aunque con marcadores diferentes.

Una crisis que se alarga

El River Zamora B alargó una semana más la crisis de resultados en la que se encuentra inmerso. Así, el cuadro capitalino encajó su tercera derrota consecutiva, lo que le hace pasar la semana en la décima plaza de la tabla.

Mal inicio y reacción blanquinegra

En este caso, el filial del River recibía en casa al Villaquilambre, rival con el que mantuvo un enfrentamiento muy equilibrado desde los primeros minutos. Fueron los visitantes los primeros en adelantarse en el marcador, pero los zamoranos no tardaron en dar la vuelta al resultado para llegar al descanso con una ligera ventaja en el electrónico (3-2).

Duro golpe final

La renta de los locales se amplió poco después, pero los visitantes no estaban dispuestos a ceder tan rápido y así lo demostraron con tres goles que daban la vuelta al escenario. Con todo por decidir se entró en los últimos momentos y aunque un postrero tanto del River dio algo de esperanza, los visitantes ataron bien el resultado para el 5-6 final.

Goleados en Íscar

El CFS Ciudad de Toro Prefabricados Duero sufrió una contundente derrota en su visita a la pista del CD Íscar Fútsal, rival que le endosó un 12-5.

El arranque, un espejismo

A pesar de abrir pronto el marcador con un tanto de Ismael, los toresanos se vieron rápidamente por detrás en el marcado. Su defensa no estuvo a la altura y, al paso por el minuto 8, el marcador ya era de 4-1.

Sentenciados al descanso

La diferencia fue aumentando y, pese al segundo tanto visitante de Sergio, el duelo parecía decidido al descanso (7-2).

Mejoría en el segundo acto

En la segunda mitad, las fuerzas se igualaron, reduciéndose la cantidad de goles y saldándose los últimos minutos con un 3-3 que no alteró en lo más mínimo el signo del encuentro.