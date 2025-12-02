Balonmano
El Balonmano Zamora abre el plazo de inscripción para su Campus de Navidad con varios packs y precios para las familias
El BM Zamora presenta su alternativa de ocio para jóvenes para las próximas vacaciones
El Club Balonmano Zamora ha puesto en marcha una nueva edición de su tradicional Campus Urbano de Navidad, una actividad ya consolidada en la ciudad y que cada año reúne a decenas de niñas y niños durante el periodo vacacional cuyo plazo de inscripción se encuentra ya abierto.
Un objetivo claro
Con el objetivo de "ofrecer una propuesta lúdica, formativa y segura en la que el deporte, los valores y la convivencia vuelven a ser protagonistas", la actividad pistacho regresa para niños y niñas nacidas entre 2014 y 2019 con el pabellón de la Universidad Laboral como escenario. Instalación en lque se desarrollarán las jornadas en horario de 9.00 a 14.00 horas bajo la tutelta de monitores titulados en un "entorno de calidad", según a afirmado el club.
Fechas, packs y precios
En esta ocasión, el campus navideño del Balonmano Zamora cuenta con tres alternativas diferentes para los interesados llamados "Lobencios" en honor a la mascota. Alternativas que permiten a las familias adaptarse a sus necesidades.
Los "Lobencios"
La opción "Lobencio 1" se desarollará del martes 23 al viernes 26 de diciembre a un coste de 25 euros; el turno "Lobencio 2" se celebrará el lunes 29, martes 30 de diciembre y el viernes 2 de enero por un coste de 35 euros; y la alternativa "Lobencio 3" se desarollará del lunes 5 al miércoles 7 de enero por un coste de 25 euros:
Lobencio 1: Martes 23 y viernes 26 de diciembre — 25 €
Lobencio 2: Lunes 29, martes 30 de diciembre y viernes 2 de enero — 35 €
Lobencio 3: Lunes 5 y miércoles 7 de enero — 25 €
Descuentos y combinaciones
Una vez más, el club ofrece descuentos especiales para participantes que combinen "packs" a precios que oscilan entre los 40 y los 60 euros del "Pack completo" que incluye las tres opciones. Estas son las combinaciones:
Lobencio 1 + Lobencio 2 → 50 € (5 días)
Lobencio 1 + Lobencio 3 → 40 € (4 días)
Lobencio 2 + Lobencio 3 → 50 € (5 días)
Pack completo (1+2+3) → 60 € (7 días)
Un regalo muy especial
Como novedad, en esta edición se regalará una camiseta exclusiva de "Lobencio" con el logo conmemorativo del 25º aniversario del club.
¿Cómo inscribirse?
Las familias interesadas ya pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por el club en redes sociales. Para completarla, deben rellenar todos los campos solicitados y adjuntar el justificante de pago dentro del propio formulario.
El pago debe realizarse mediante transferencia bancaria al número indicado y con el concepto "!Campus Urbano + Nombre y apellidos del participante".
