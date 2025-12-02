Cobreros y Chamorro se imponen en la IX Marcha MTB Ufones

José Carlos Cobreros e Isabel Chamorro, ambos del Cansinos Bike, fueron los grandes vencedores de la IX Marcha MTB Ufones, una cita ya emblemática en el calendario comarcal que reunió a 275 ciclistas y 125 andarines en una jornada marcada por el esfuerzo, la convivencia y el respeto por el entorno.

Dos ganadoras de la ruta larga. | / CEDIDA

Desde primer ahora de la mañana la Plaza Mayor de la localidad fue recibiendo a los participantes que se enfrentaron a dos recorridos ciclistas —ruta corta de 29 kilómetros y ruta larga de 58— atravesando parajes de gran belleza y exigencia técnica, con desniveles que pusieron a prueba tanto la resistencia como la destreza de los corredores.

En lo que se refiere a la distancia larga, con un tiempo de 2:22:25, José Carlos Cobreros cruzó la línea de meta en solitario, seguido de Daniel Uña, del Lopenta, y Sergio García, del Ceadea. En cuanto al podio femenino, estuvo compuesto por Isabel Chamorro, Bárbara Rodríguez (Puente Mozar) e Inmaculada Vázquez (Uris BTT).

Distancia corta

Mientras, la distancia corta estuvo liderada por Eduardo Rodrigues, Jesús Andrés y Fernando Fernández, en categoría masculina, ypor Yaiza Uña (Mountain Bike Benavente), Claudia López y Rosa Piriz, en femenina. Todo se completó con los senderistas, que afrontaron un recorrido de 10 kilómetros de trazado accesible per de gran belleza. La jornada concluyó con una comida de hermandad para quienes optaron por la inscripción con menú, consolidando el ambiente festivo y comunitario que define esta marcha. Con el respaldo de entidades como la Diputación de Zamora y Caja Rural de Zamora, la Marcha MTB Ufones reafirma su papel como motor de dinamización rural, deportiva y social en Aliste.