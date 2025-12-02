Balonmano
El Balonmano Zamora establece precios populares para el partido ante BM Torrelavega que medirá al primer y segundo clasificado
La directiva del club pistacho pondrá a la venta entradas a uno y dos euros
El Balonmano Caja Rural de Zamora prepara un ambiente excepcional para el partido que disputará este sábado 6 de diciembre a las 20.00 horas en el Ángel Nieto frente al Balonmano Torrelavega. Se trata de un choque directo entre primer y segundo clasificado que promete ser uno de los encuentros más vibrantes de la temporada.
Con el objetivo de teñir el pabellón de verde pistacho y ofrecer a la afición un acceso masivo al partido, el BMZ ha lanzado una promoción especial y limitada en la que las entradas tendrán precios más que populares: un euro en Preferencia y 2 en Tribuna.
Venta: en la sede
Las entradas con esta promoción podrán adquirirse de forma anticipada en la sede del club, situada en la calle Campo de Marte nº 13, hoy martes y jueves en horario de 18 a 20.00 horas. En este sentido, desde la entidad se recomienda acudir a la sede en los días y horarios indicados para evitar quedarse sin entrada y no formar largas colas en las taquillas del pabellón el día del partido.
El Balonmano Caja Rural de Zamora afronta este encuentro como un duelo directo por el liderato, en un momento clave de la temporada y hace un llamamiento a toda la afición zamorana para que respalde al equipo en un partido de gran altura.
“Queremos un Ángel Nieto lleno. El equipo está haciendo un esfuerzo enorme y la afición puede ser determinante en un encuentro de altísimo nivel como este”, señalan desde la directiva del Balonmano Zamora.
