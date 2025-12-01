Rayo Vallecano 1-1 Valencia CF
Rayo y Valencia igualan sus fuerzas en Vallecas
EFE
Madrid
El Rayo y el Valencia empataron este lunes en el Estadio de Vallecas, en el partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports.
El equipo madrileño se adelantó en la primera mitad con un gol de cabeza del central senegalés Nobel Mendy que fue neutralizado en la segunda parte por medio de Diego López.
