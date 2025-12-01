Optimismo sobre la lesión de Florencia Kiski

La preocupación que cundió el sábado en la afición del Recoletas Zamarat tras la lesión sufrida por Florencia Niski ha venido a menos después de las primeras exploraciones que le realizaron los servicios médicos a la jugadora uruguaya en las que pareció descartarse una lesión grave.

Niski será sin embargo sometida este lunes a nuevas pruebas para descartar definitivamente que existan roturas o lesiones de larga duración en el tobillo de la jugadora.

La lesión se produjo en la segunda parte del partido que el Recoletas Zamarat disputó contra el CB Sevilla en el pabellón Ángel Nieto en el que su compañera Fatou Filor chocó contra ella con el resultado de un fortísimo golpe en un pie que en un principio pareció recaer en el Talón de Aquiles. La base sudamericana fue evacuada en ambulancia del recinto deportivo hacia el Hospital Vírgen de la Concha donde se le prestaron los primeros cuidados y las primeras pruebas de las que no parece extraerse que existan rotudas de ligamentos o huesos.

Florencia Niski, antes de lesionarse el pasado sábado / José Luis Fernández

La rotunda victoria contra el CBS ha permitido al equipo naranja ascender a la sexta posiciónque tiene más valor teniendo en cuenta que ha jugado un partido menos que los otros cinco equipos que le preceden en la tabla. Será un buen balón de oxígeno para afrontar el partido que jugará el próximo sábado contra el Azulmarino que figura como líder imbatido y será muy difícil que las zamoranas puedan sacar una victoria de la cancha mallorquina.

LOZ

El Azulmarino despachó con un 100-69 al Lima-Horta barcelonés en un partido en el que las jugadoras de Alberto Antuña impusieron su calidad que les mantiene invictas en la liga y será difícil que algún rival las pueda derrotar a corto plazo. La sevillana Marta García Mateo fue la mejor en el equipo insular con 17 puntos y 6 rebotes, junto a María España y a la ugandesa Jane Asinde. Serán las jugadoras a vigilar para el Zamarat este sábado a las 19.00 horas.

Otro de los candidatos al ascenso, el Oses navarro se impuso con autoridad a un Paterna que no termina de arrancar en esta liga en la que se está viendo condenado a la última posición cuando en años anteriores era un equipo de play off. Tampoco fallaron los otros dos equipos punteros: el Celta que se deshizo del Adareva con un rotundo 61-41 y el Melilla que se impuso al Bosonit riojano no sin problemas por 68-65 y tras ir a remolque en el marcador durante muchos minutos y gracias a un triple de Laia Moya a falta de 63 segundos para el final.