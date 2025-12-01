Muere a los 92 años Nicola Pietrangeli, primer tenista italiano en ganar un Grand Slam

Nicola Pietrangeli, el primer tenista italiano en ganar un Grand Slam y el primer capitán que llevó a Italia a la conquista de la Copa Davis en 1976, falleció este lunes a los 92 años.

"El tenis italiano llora a su ídolo. Nicola Pietrangeli, el único tenista italiano incluido en el Salón de la Fama del Tenis Mundial, falleció a los 92 años", informó la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP).

Nacido en Túnez en 1933, su abuelo Michele había emigrado de un pequeño pueblo cerca de L'Aquila para trabajar como albañil allí. Fue hijo de madre rusa y padre italiano. Después de la segunda guerra mundial, su familia fue expulsada del país y emigró a Palermo, antes de asentarse definitivamente en Roma.

Pietrangeli, ganador de Roland Garros por partida doble, en 1959 y 1960, ostenta aún el récord de más partidos disputados en Copa Davis, un total de 164. Es el que más ha ganado de esa competición, 120.

Hasta 2023, año en el que comenzó el reinado de Italia en la Davis con tres victorias seguidas, la única 'Ensaladera' en su palmarés era la conseguida por Pietrangeli como capitán.

En 1960, Pietrangeli fue también semifinalista de Wimbledon, ronda en la que cayó ante Rod Laver.

Considerado una leyenda del tenis italiano, ganador también en dos ocasiones del torneo de Roma, levantó durante su carrera un total de 48 títulos, entre ellos una medalla en los IV Juegos del Mediterráneo en los que superó en la final de Nápoles 1963 al español Manolo Santana.

"Hoy el tenis italiano pierde a su mayor símbolo y yo pierdo a un amigo. Nicola Pietrangeli no solo fue un campeón: fue el primero en enseñarnos lo que significaba ganar de verdad, dentro y fuera de la cancha. Fue el punto de partida de todo lo que ha sido nuestro tenis. Con él, aprendimos que nosotros también podíamos competir con el mundo, que soñar en grande ya no era solo algo azaroso", expresó Angelo Binaghi, presidente de la FITP.