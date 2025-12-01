Luismi Luengo, jugador del Zamora CF tras ganar a Osasuna Promesas: “Hemos hecho el mejor fútbol ofensivo de este año”

En el Zamora CF había felicidad tras la primera victoria del equipo fuera de casa (1-3) que permite, no solo respirar, sino mirar a un play-off que ya está solo a 3 puntos. Luismi Luengo fue el encargado de verbalizar los sentimientos del vestuario que “peleó bien” durante los más de 90 minutos. Además, el defensa sí quiso insistir en que “hemos hecho el mejor fútbol ofensivo de este año” lo que les permitió dejar Tajonar “contentos”. “Es una victoria que refuerza y estamos felices”, añadió.

Además, aseguró que el equipo llega bien físicamente a estas alturas de año y dispuestos a seguir, puesto que este fin de semana llega un buen partido al Ruta de la Plata, uno de los más atractivos sobre el papel en el que recibirán al Madrid Castilla de Arbeloa, que ahora mismo ocupa puestos de fase de ascenso.

Con todo, y después de dos triunfos seguidos que suponen un impulso importante, Luengo sí resaltó que “la Liga es súper competitiva, súper igualada”. “Dos victorias te acercan arriba y dos derrotas te bajan. Lo que hay que hacer es que estar ahí porque queda mucho, pero sí es verdad que este es el camino que tenemos que seguir”, concluyó.