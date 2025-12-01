Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora, tras ganar en Avilés: "El equipo está fuerte mentalmente"

Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora, se mostró ayer satisfecho por el triunfo del equipo pistacho en Avilés, "una pista nada sencilla" en la que sus jugadores se mostraron "muy regulares", firmando una actuación "sólida y sin descomponerse".

Un partido que siguió el guion previsto

"Fue un partido difícil. Era lo previsible. El duelo tuvo el guion que esperábamos frente a un equipo peleón y con mejor balonmano del que pueda parecer", analizaba el gallego, apuntando: "fue un partido tan duro como el de Gijón, en el que vas por delante pero no te despegas y siempre estás exigido". Un buen resumen para el triunfo del líder.

Satisfecho con la regularidad

Precisamente, en ese sentido, Mojón se mostró muy satisfecho con sus jugadores: "acabamos contentos con la victoria porque, pese a todo, nos mantuvimos. Por mucho que ellos peleaban, nosotros nos manteníamos". "El equipo está fuerte a nivel mental y no se descompone, por mucho que el rival apriete, mantiene el nivel y no se desmorona".

Lo negativo, las exclusiones en mal momento

En cuanto a esos malos minutos a la vuelta de vestuarios, con un parcial negativo como siete días atrás, Mojón no se mostró muy preocupado. "Son situaciones normales", explicó, apuntando que "sí es significativo el hecho de encarar esos minutos con un hombre menos".

GALERÍA | BM Caja Rural Zamora - BM Vetusta / Alba Prieto

Mojón destacó que los suyos deberán de corregir esa circunstancia para "evitar jugar con uno menos esos minutos, que supone un claro lastre".

Alto nivel ofensivo y defensivo

Obviando esos minutos, Mojón destacó el buen nivel ofensivo de los suyos a la hora de leer la defensa rival, especialmente una defensa con avanzado que "el equipo tiene ya muy machacada" y de la que sabe sacar ventaja; y, también, el esfuerzo defensivo de los suyos ante un Atlético Avilés que trató de "buscar las cosquillas" al líder "con sus fintadores, obligando a basculaciones y ayudas constantes".

Eso obligó a un trabajo que evitó "poder cortar la circulación de balón" asturiana en ocasiones, pero que permitió brillar tanto a "Jorge en la primera mitad como a Pau y Felipe tras el descanso" en la zona central de la defensa del BM Caja Rural Zamora.