Eva Carregosa, la base del Recoletas Zamora, entra en el cinco ideal de la jornada en la Liga Challenge

La jugadora del Recoletas Zamora, Eva Carregosa, fue elegida por la Federación Española de Baloncesto para formar parte del quinteto ideal de la décima jornada en la Liga Challenge. La base portuguesa se ganó el reconocimiento tras firmar un gran encuentro en la victoria del conjunto naranja frente al Cajasol Baloncesto Sevilla (95-62).

Pieza clave del Recoletas Zamora

Carregosa se ha consolidado como una de las jugadoras fundamentales en el esquema de Raúl Pérez, y su talento no ha pasado desapercibido. El pasado sábado lo demostró con unos números de gran nivel en el triunfo naranja: 14 puntos, un 56% de acierto en tiros de campo, además de 3 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperaciones.

Eva Carregosa dirige un ataque del Recoletas Zamora ante Adareva Tenerife. / Alba Prieto

Valoración destacada

Con estas cifras, la base del Recoletas Zamora cerró la jornada con una valoración de 21 puntos, situándose entre las mejores del fin de semana y siendo elegida como la mejor base del quinteto ideal. El cinco estuvo liderado por Clara Rodríguez (Real Canoe), que alcanzó una tarjeta de 37 puntos en su partido.

Ana Pérez, la más valorada del equipo

Aunque Carregosa fue reconocida oficialmente, no fue la jugadora naranja con mejor valoración. Ana Pérez firmó una tarjeta de 23 puntos, gracias a sus 18 tantos, 4 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones, convirtiéndose en la más destacada del Recoletas Zamora en el último encuentro.

Sin embargo, Pérez quedó fuera del quinteto ideal, que se completó con Cecilia Aldecoa (Bosonit Unibasket), María España (Azulmarino Mallorca) y Jessica Kellinher (Celta Femxa Zorka).

Un equipo en crecimiento

El Recoletas Zamora sigue sumando actuaciones individuales de gran nivel que refuerzan su papel en la Liga Challenge, con Eva Carregosa y Ana Pérez como referentes de un bloque que aspira a mantenerse entre los más competitivos de la categoría.