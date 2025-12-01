Cinco clubes zamoranos pasan a cuartos de final del Nacional de Galgos

Cinco clubes zamoranos consiguieron este fin de semana la clasificación para cuartos de final de la fase autonómica del Campeonato de España de Galgos: ARcenillas, Galgosalada, El Viso, Virgen de La Hiniesta y Dontel siguen adelante en la competición mientras que se despiden Alegría, La Suerte, Toro, Nápoli y El Bahillo.

En la jornada del sábado, en tres de los cuatro correderos, se terminó antes del medio día. Las liebres siguen fuertes en la comunidad dando tiempos muy altos, con dos carreras que superaron los cuatro minutos y treinta segundos, según informó la Federación Territorial. En La Vellés, Arcenillas se llevó el duelo con La Alegría en una liebre de 1´37 con alternativas para las dos perras que se llevaba la perra barcina de Arcenillas.

El Torero y La Suerte disputaron una "liebre estratosférica" que se iba poniendo cada vez más dura a medida que pasaba la carrera y que tras 4´34 se ponía a salvo de sus perseguidores, y el macho barcino de El Torero con collar rojo, se imponía a la hembra negra de la Suerte.

El domingo se disputaron las nueve colleras previstas en las que quedó patente que "las liebres están muy fuertes, dando tiempos propios de los mejores años de nuestra comunidad".

En Granja de Moreruela, Galgosalada se clasificó frente a Toro tras corre una carrera nula de 54 segundas, y una segunda de 1´57. El enfrentamiento entre Nápoli y El Viso empezó con una carrera nula de 32´´ pero la segunda fue una liebre buenísima de 3´40, en la que tristemente la perra barcina del Nápoli, sufría una lesión cuando dominaba la carrera, que la impidió terminar, dejando solo a su oponente que se llevaba el punto para El Viso.

Virgen de la Hiniesta y El Bahillo también corrieron una liebre "marca de la casa" en Granja, en la que el macho de collar rojo dominaba la carrera de principio a fin, pese que al final la liebre se imponía a los dos perseguidores con un tiempo de 3´33.

En La Cantera, el Dontel de Pepe Roncero eliminó en una liebre muy disputada al Villa de Olmedo en 1´54.

Copa Zamora

Por otra parte, la organización de la Copa Zamora ha convocado a todos los clubes para la disputa de los dieciseisavos, el día 7 de diciembre, en el cercado deportivo "Finca de Aldeanueva". El programa del día comenzará a las 9.00 horas con el reconocimiento veterinario y media hora más tarde se iniciará la competición de la primera eliminatoria.

El punto de encuentro y lugar para la realización del reconocimiento veterinario será en la plaza del Caño en Venialbo, al lado de la iglesia. Allí, se darán las instrucciones precisas para el acceso al cercado deportivo.

Una vez finalizada la competición, al igual que la temporada pasada, los participantes que lo deseen podrán celebrar una comida de convivencia .

La fecha límite para la inscripción de los galgos será este miercoles 3 de diciembre a las 23.59 horas. A esa hora se debe haber remitido la ficha de inscripción (se puede descargar en el apartado documentación del blog de la Copa Zamora), copia de la cartilla y copia de la licencia federativa del propietario. n