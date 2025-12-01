El CD Zamarat abre las puertas de su campus de Navidad

El CD Zamarat y el CD Amor de Dios abren ya las puertas de su próximo Campus de Navidad que tendrá lugar durante las próximas fiestas. Una actividad diseñada para que los jóvenes amantes del baloncesto y fútbol disfruten durante sus vacaciones de su deporte favorito.

Un programa completo

El CD Zamarat ha presentado la parte de baloncesto de esta actividad. Una modalidad que contará con un programa basado en entrenamientos, juegos, talleres y actividades creativas con las que buscará que cada participante disfrute del baloncesto, divirtiéndose a la par que aprendiendo y mejorando sus habilidades.

Un referente para ayudar a las promesas

Para cumplir con este objetivo, la octava edición del campus contará con la participación de Bea Sánchez, "deportista profesional y referente del baloncesto femenino español". Una de las grandes líderes del vestuario naranja.

¿A quién está dirigido y cuánto cuesta?

El Campus Navideño está dirigido a jóvenes de 5 a 13 años y se desarrollará (su versión de baloncesto) en el las instalaciones del instituto "La Vaguada".

El coste de la actividad será de 110 euros, pero los interesados pueden optar a un 10% de descuento si tienen cuenta JOVEN IN O CAJA RURAL EN MARCHA, pudiendo apuntarse en esta página al campus.